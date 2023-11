On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tentera de vous partager ses bulletins le plus souvent possible, principalement le dimanche soir pour accompagner le Sunday Night Live des copains de beIN Sports. Ce dimanche, les Nets ont joué ce match à temps partiel avant de se faire humecter par les Sixers de Joel Embiid et Tyrese Maxey.

D’un côté, des Nets avec un maillot façon Kangoo Juniors, de l’autre côté, des Sixers en pleine bourre portés par leur MVP en titre et un Tyrese Maxey toujours plus étincelant, qui ont en plus pu compter sur un De’Anthony Melton chaud bouillant pour aller fumer cette équipe des Nets qui n’a joué véritablement qu’une mi-temps avant de sombrer dans les profondeurs de l’Hudson.

# Brooklyn Nets

Nic Claxton (4,5) : il a saigné du coude après une faute de Joel Embiid en contre-attaque, et c’est tout ce qu’il y a à retenir de son match. On parle pourtant bien de basket et pas de MMA. Nic Claque s’tête.

Dorian Finney-Smith (4,5) : DFS est un pur soldat, mais parfois, il ne suffit pas d’être un brave type pour faire gagner son équipe. Même si Dorian est un prénom de premier de la classe, il n’est pas dans le haut du tableau pour ce match.

Cam Johnson (4) : un craquage au shoot en monodivision avant de peut-être réitérer son exploit à Paris dans moins d’un mois sous les yeux d’Artus, Lena Situations, Moussa Doumbia ou encore EnjoyPhoenix. Plein de caméras seront présentes pour enregistrer la même disasterclass sur Chatroulette. Webcam Johnson.

Mikal Bridges (6,5) : l’un des seuls joueurs du cinq de départ à avoir tenu son rang, après avoir été envoyé au repos pour observer la liquéfaction de ses potes depuis le banc. Michel Ponts n’a pas pu faire grand chose pour éviter la débâcle de son équipe face à celle de sa ville natale.

Spencer Dinwiddie (4) : faites cuire vos pâtes dans de l’eau bouillante salée, attendez le temps indiqué sur le paquet, égouttez vos pâtes, aspergez généreusement de ketchup et dégustez. Pour un match de la flemme, on vous offre une recette de la flemme sur TrashTalk.

Day’Ron Sharpe (6) : un parfait au shoot, très utile dans à peu près chaque compartiment du jeu, le Day’Ron a assuré un vrai match d’ancien en sortie de banc, tout en muscles et en toucher à la fois. Un véritable Sharpe d’assaut.

Lonnie Walker IV (7) : déjà quand le meilleur joueur de ton équipe s’appelle Lonnie Walker IV, ça te classe une team et pas forcément dans le bon sens, avec tout le respect que l’on doit à ce joueur. LWIV (non ce n’est pas la prononciation de l’abréviation de Louis Vuitton) a été très chaud et a scoré à foison mais compliqué de gagner dans ces conditions comme on vous le disait.

Royce O’Neale (4) : plutôt Renault que Royce O’Neale ce soir, aucun shoot rentré, quelques rebonds et de la défense mais c’est à peu près tout. Il serait peut-être temps de l’amener au garage.

Trendon Watford (5,5) : a bien rentabilisé sa soirée au shoot et a essayé de se faire plaisir quand tout le monde jouait au Uno ou au Mille Bornes sur le côté. Un joli petit bout de match, dommage que Trendon Watford soit celui qui réussit des trucs uniquement quand personne ne le voit.

Harry Giles III (5) : une belle petite entrée en jeu et quelques jolis moves. Et bonne année 2018 bien sûr.

# Philadelphia Sixers

Joel Embiid (8,5) : ce soir, Joel Embiid s’est offert un nouveau paillasson premium en la personne de Nic Claxton. Il a essuyé ses pompes jusqu’à enlever la dernière pépite de crotte de pigeon collée sous la semelle. Bizarrement, on lui a dit non quand il a voulu embarquer son nouveau tapis chez lui.

Tobias Harris (4,5) : le membre du cinq de départ le moins en vue côté Sixers. Tobias Harris n’a pas été très adroit, mais quand c’est face aux Nets, ce n’est pas grave, on aurait dit un match entre les sixièmes et les troisièmes quand même non ?

Nicolas Batum (5) : un panier à trois points calé en fumant sa clope puis… pas grand chose finalement. Nico continue de prendre ses marques à Philadelphie et reste très précieux dans cette rotation. Plutôt Robin que Batman mais on prend.

De’Anthony Melton (8) : vrai match de freak pour De’Anthony Melton qui a été irrésistible en attaque. Un quasi sans faute au tir et une menace offensive supplémentaire en plus de Joel et Tyrese. Ce costard de troisième option offensive lui va si bien.

Tyrese Maxey (7,5) : le menu Maxey Best Of a plus que jamais la côte aujourd’hui dans la ville de l’amour fraternel. Il était autrefois l’équivalent un petit menu McFirst dans cette ligue, mais ce dernier vaut aujourd’hui plus cher que le Maxi Best Of à l’époque… En continuant d’enchaîner les perfs de haut vol comme il le fait, Tyrese Maxey pourrait bien également profiter de l’inflation très très vite.

Robert Covington (5,5) : quelques points et de la bonne défense sous le maillot des Sixers pour lui. RoCo s’est rappelé au bon souvenir de sa première franchise NBA, et non, le surnom n’est pas ce que vous pensez.

Patrick Beverley (5) : quelques échecs à trois points, de la défense et des aboiements. Entre Pat Bev et Harry Giles, c’est décidément une soirée Retour vers le Futur.

Danuel House Jr. (5) : avec un match aussi plat et fade, impossible de parler d’autre chose que de cette faute de frappe dans le prénom.

Jaden Springer (6) : en voilà un qui a également bien rentabilisé le temps passé sur le parquet. Il a pris ses shoots, et les a même mis, et tout ça avec le sourire ! L’hiver approche mais Springer a réchauffé les cœurs à Philly.

Paul Reed (4,5) : pas vraiment à son avantage sur le peu de temps de jeu qu’il a eu, Paul Rouge a viandé ses quatre tentatives de shoots mais n’a pas égaré ses tentatives de coups d’épaule sous les panneaux. Un vrai combattant MMA.

Marcus Morris Sr. (5) : un tir à trois points et puis s’en va, une vie de campeur.

KJ Martin (5) : le “fils de” n’a pas beaucoup de temps de jeu à se mettre sous la dent, mais lui au moins, il n’a pas de tatouage en forme de lèvres sur le cou.

Furkan Korkmaz (5) : Nick Nurse s’est souvenu qu’il avait un joueur de plus au fond de son banc, il a décidé de l’utiliser pour voir si la batterie n’était pas HS.

Mo Bamba (5,5) : rentré juste pour obtenir un bonus sur NBA 2K. On s’approche de plus en plus de la carrière qui aura pour principal palmarès d’avoir une chanson à son nom.

Voilà pour ce match qui n’aura duré qu’une mi-temps. Les Nets ont désormais un bilan négatif et les Sixers continuent de caracoler dans les hauteurs de la ligue. Comme si un certain transfert leur avait fait du bien. Dimanche prochain ? Les Bucks reçoivent les Trail Blazers, Damian Lillard retrouve son ancienne team, ça peut vite dégénérer cette histoire.