Les Sixers écrasent les Nets sans forcer (121-99)

Les très sérieux Sixers de Joel Embiid et Tyrese Maxey se déplaçaient ce soir à Brooklyn, pour défier des Nets cousi-cousa, inconstant, mi-figue mi-raisin, et on arrête car c’est chiant. Un peu comme quand Joel Embiid fait de la purée avec la défense de la franchise de la Big Apple. Mais de la purée dans laquelle on aurait mis beaucoup trop d’eau.

Par ici les statistiques !

C’est quelque chose d’assez clair avant même que la rencontre ne commence : Joel Embiid va manger les Nets, reste juste à savoir avec quelle sauce. Il a décidé de se faire un menu complet, enchaînant les tirs sous le panier, en recul au niveau du poste haut. Une petite mixtape et déjà 22 points à la pause, face à un Nic Claxton bien maigrichon lorsqu’il faut défendre, en tout cas essayer de défendre. Un tel écart dans la raquette donne une avance de dix unités aux Sixers très tôt dans le match.

Reste que ces Nets n’ont pas envie de perdre. Mikal Bridges est chaud, Loonie Walker IV prend la photo de famille en collant trois joueurs de Philadelphie sur son poster. Une réussite insolente, des séquences sérieuses en défense, et un match relancé..? Non, faut pas déconner. Brooklyn va mener d’un point. Un fait de jeu bien anecdotique tant la réponse des Sixers est sévère. 15-0 en quelques minutes, ça reprend la grosse dizaine d’avance. Tyrese Maxey colle un gros tir lointain au buzzer à la mi-temps, comme un symbole de la première moitié de rencontre des gars de Nick Nurse : défense ? Check. Attaque ? Check, plus simple quand vous avez un MVP dans l’équipe et qu’il a envie d’envoyer du sale.

Tout prédestine ce match à devenir alors un garbage time de 24 minutes. On ira pas jusqu’à ce terme, mais vraiment, vraiment pas loin quand même. Seule petite inquiétude ? Joel Embiid qui se fait mal au genou, suite à un mauvais contact. Images de peur, mais finalement pas de mal. Et c’est ce qu’on retiendra. 32 points, 12 rebonds, 9 passes pour le Camerounais, triple-double frôlé de peu Le match entame son dernier quart avec presque 25 pions d’écarts, le public est gelé et l’hiver New Yorkais n’est même pas encore là. Chez les Nets, cinq joueurs ont collé plus de dix points mais c’est tout simplement trop dur de rivaliser avec Philly. À noter le match très propre de De’Anthony Melton, 21 points à 8/10 au tir dont 4/6 à 3-points. Score final 121-99, propre et sans bavure. Brooklyn passe en négatif (6-7), Philly enchaîne avec un dixième succès cette saison !