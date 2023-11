Neuf matchs au menu cette nuit, dont un Nets – Sixers en prime time et un joli Cavs – Nuggets en plat chaud. Envoyez le programme !

Le programme de la nuit :

21h : Nets – Sixers

22h : Raptors – Pistons

23h : Pacers – Magic

0h : Cavs – Nuggets

1h30 : Mavs – Kings

2h : Grizzlies – Celtics

2h : Jazz – Suns

3h : Blazers – Thunder

3h30 : Lakers – Rockets

Le match à ne pas rater : Cavs – Nuggets

Nikola Jokic, un prénom et un nom qui suffisent à ne manquer un match de basket sous aucun prétexte. Le petit plus de la nuit ? Ce sera face à Jarrett Allen et, surtout, Evan Mobley, deux hommes qui semblent capables de lui poser “quelques” problèmes. Sur le backcourt toujours pas de Jamal Murray donc Christian Braun s’épanouit, et en face le duo Garland / Mitchell tentera de montrer qu’il est à un tout autre niveau. Bref un sacré choc intra-conférence, aux douze coups de minuit mais sans Jean-Luc Reichmann, ouf.

Mais aussi…

Joel Embiid qui se fait une choucroute de Nets à 21h

Les jeunes Pistons qui prennent une branlée à heure française

Pacers – Magic, Tyrese vs Paolo, la jeunesse contre… la jeunesse

Les Mavs en back-to-back face aux Kings, attention ça peut piquer

Les Grizzlies qui ne vont pas confirmer leur victoire de la veille face aux Celtics

Jazz – Suns, encore un match à 40 pions pour KD… et Jordan Clarkson ?

Blazers – Thunder, des souvenirs de Damian Lillard et Paul George qui remontent à la surface mais aujourd’hui le vent a tourné

LeBron James en 35/39/14/14, le 39 c’est son âge

Les Français de la nuit

Nicolas Batum fera-t-il son retour à Brooklyn ce soir avec les Sixers

Killian Hayes du côté de Toronto

Rayan Rupert, Ousmane Dieng et Olivier Sarr, pas forcément prévus ce soir en NBA mais on y croit.

Et en G League ?