Quand on évoque Ben Simmons aux Sixers, tout le monde parle de psychologues et des déboires d’une fin d’histoire gâchée. Mais il ne faut pas non plus oublier que l’Australien a fait lever le Wells Fargo Center plus d’une fois. Des performances remarquées, qui ont fait de lui l’un des joueurs les plus solides de NBA à l’époque.

En possession du premier choix de la Draft 2016, le board des Sixers opte alors pour un type qui fait des ravages avec le maillot de LSU. Ben Simmons n’a que 20 piges et les fans des Sixers rêvassent en imaginant son duo avec Joel Embiid. La fanbase de Philly verra le pivot à l’œuvre durant la saison 2016-17, mais pas le Kangourou, qui reste au stand à cause d’un pied capricieux. Benny entamera finalement sa carrière NBA en 2017 aux côtés de Jojo et de Markelle Fultz, le numéro uno de la Draft 2017, et les fans des Sixers pensent alors tenir le trio qui terrassera la Ligue à l’avenir… quelle époque.

La première année de Benne Simone est de très bonne facture et lui offrira même un titre de rookie de l’année avec 15,8 points, 8,1 rebonds et 8,2 offrandes, et les trois saisons qui suivent seront dans la lignée de cette chouette entame. Un Ben Simmons en forme et en confiance, c’est l’assurance d’un petit 15-10-10 posé tranquillement presque chaque soir. Oui, Benny a aussi joué au basket sous le maillot des Sixers, et il le faisait plutôt bien, ce qui lui a même valu trois sélections au match des étoiles en 2019, 2020 et 2021.

Du handle, de la finition en tout genre proche du cercle, une vision du jeu particulièrement aiguisée… on est bien loin du Benny qui refuse un lay-up ouvert en Playoffs. Car Ben Simmons en pleine confiance et en rythme est un plaisir pour les yeux. On se rappelle aussi que l’Australien peut décoller assez haut, ce qui à l’époque faisait bien kiffer la fanbase des Sixers. Intelligent et juste en attaque, le natif de Melbourne se distinguait également par sa défense sous le maillot de Philly, en témoigne son titre de meilleur intercepteur de NBA en 2020 avec 2,1 subtilisations de moyenne. Rookie of the Year, All-Star et de sacrés highlights, rien à dire, avant sa descente aux enfers, l’ancien pote de Jojo régalait sous les couleurs de Philadelphie. Tout le monde connaît la suite de l’histoire et c’est sous la tunique des Nets que le joueur de 26 berges va retrouver son ancien jardin ce soir. Et quand ils entendront son nom, les fans du Wells Fargo Center se lèveront à nouveau… mais sûrement pour tout un tas d’autres raisons.

Sur ses trois premières saisons chez les Sixers, Ben Simmons était un homme en forme, plein de confiance. L’Australien jouait un basket bien agréable qui lui a permis d’ouvrir les portes des hautes sphères de la Ligue. Une altitude à laquelle il n’est plus invité aujourd’hui, mais peut-être que ses retrouvailles avec Philly lui redonneront la recette.