Sanctionné d’une faute flagrante de niveau 1 pour son mauvais geste sur Nic Claxton hier, le pivot des Sixers Joel Embiid a pu terminer le Game 3 face aux Nets. Et il pourra également jouer le prochain match, la NBA décidant de ne pas le suspendre pour la quatrième manche.

Il y a encore quelques heures, on se demandait si Joel Embiid allait pouvoir participer au Game 4 de la série entre Philadelphie et Brooklyn. La NBA était effectivement en train de revoir son geste à la loupe, et avec la suspension récente de Draymond Green, on se disait que Jojo n’était pas à l’abri d’une sanction similaire. Mais finalement, la Grande Ligue n’a pas bougé.

With James Harden’s foul remaining a flagrant two, he has two flagrant foul points moving forward, while Joel Embiid’s flagrant one foul means has one. Four flagrant points in the playoffs means an automatic one-game suspension. https://t.co/USQp79CTNS — Tim Bontemps (@TimBontemps) April 21, 2023

Comme l’indique ESPN, la NBA a confirmé les décisions prises par les arbitres lors du Game 3, sans aller plus loin. Cela signifie que la faute flagrante d’Embiid sur Claxton reste une Flagrant-1, et que celle de James Harden reste une Flagrant-2. On a un peu du mal à saisir la logique au vu des deux actions, et on imagine que les fans de Warriors qui lisent ces lignes sont bien furax, mais c’est la décision prise par la Ligue.

Joel Embiid kicked Nic Claxton after Claxton had stepped over him 😳 Embiid was hit with a Flagrant 1 foul. 🎥 @BleacherReport pic.twitter.com/LhIStzTats — The Athletic (@TheAthletic) April 20, 2023

Le mauvais geste d’Embiid rappelle notamment celui de Draymond Green lors des Finales NBA 2016, lui qui avait donné un coup à LeBron James au niveau de l’aine alors que le King essayait de l’enjamber. Draymond s’était pris une suspension d’un match à l’époque, mais il est important de noter que cette suspension était le résultat d’une accumulation de fautes flagrantes au cours de la campagne de Playoffs 2016. Comme Embiid, Green avait écopé d’une Flagrant-1, sauf qu’il possédait déjà trois points de fautes flagrantes (Flagrant-1 = 1 point, Flagrant-2 = 2 points) au compteur, et on sait que la quatrième est synonyme d’un match de suspension automatique.

Joel Embiid, mais surtout James Harden, devront être vigilants dans les matchs à venir pour éviter un scénario similaire à celui connu par Draymond il y a sept ans.

__________

Source texte : ESPN