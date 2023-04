Officiel : Victor Wembanyama se présente à la Draft NBA 2023

Considéré comme le plus grand prospect de l’histoire du basket, le phénomène français Victor Wembanyama vient d’annoncer son intention de se présenter à la Draft NBA 2023, où il sera le grandissime favori pour être sélectionné en numéro 1.

Ce n’est évidemment une surprise pour personne, mais c’est désormais officiel.

Si l’on en croit l’agence Comsport, Victor Wembanyama va donc se présenter à la prochaine draft, qui aura lieu le 22 juin 2023 au Barclays Center de Brooklyn. L’annonce a été faite via une vidéo de deux minutes, remplie de ses plus beaux highlights en slow motion et de certaines quotes des plus grands joueurs actuels (Stephen Curry, LeBron James, Giannis Antetokounmpo).

Après Rayan Rupert, Bilal Coulibaly et tout récemment Nadir Hifi, Wemby rejoint ainsi la caste des Français déjà inscrits à la Draft NBA 2023. Promis au premier choix au vu de son profil unique et après une saison où il a enchaîné les dingueries, Victor connaîtra néanmoins sa future équipe bien avant le 22 juin prochain.

En effet, c’est surtout la date du 16 mai qu’il faut retenir concernant Wembanyama. Ce jour-là, la Loterie de la Draft va déterminer quelle franchise pourra choisir en premier, autrement dit la franchise où Wemby commencera sa carrière NBA.

__________

Source texte : Comsport