Le premier tour des Playoffs se poursuit avec trois Game 3 au programme cette nuit. Atlanta et Minnesota jouent leur avenir dans cette postseason, tandis que les Knicks partent à la guerre contre les Cavaliers dans un Madison Square Garden certainement enflammé.

Le programme :

1h : Hawks – Celtics (Game 3, 0-2)

2h30 : Knicks – Cavaliers (Game 3, 1-1)

3h30 : Wolves – Nuggets (Game 3, 0-2)

Soirée de Game 3 avec deux séries où un clair favori se dégage et qui compte bien enfoncer encore plus son adversaire, et une autre plus serrée où le suspense est au maximum. Du côté d’Atlanta, les Celtics se déplacent avec l’intention d’en finir au plus vite pour ne pas gaspiller d’énergie inutilement. Jusqu’à présent, Boston a parfaitement géré sa série, ne reste plus qu’à la finir en Géorgie bien que les Hawks de Trae Young défendront leurs chances jusqu’au bout.

Plus tard dans la nuit, le Madison Square Garden accueille de nouveau les Playoffs NBA pour la première fois depuis deux ans. L’ambiance devrait être au rendez-vous pour soutenir les joueurs Orange & Blue. Rien que pour ça, le match est immanquable. Mais les Cavs de Donovan Mitchell comptent bien calmer les ardeurs new-yorkaises. Le MSG est toujours le théâtre des plus grands moments de sport et cette tradition pourrait se poursuivre avec le match dans le match entre Dono et Jalen Brunson.

On termine la soirée dans la Conférence Ouest avec le match entre Wolves et Nuggets. Denver maîtrise son sujet 2-0 pour le moment. Nikola Jokic est toujours aussi fort et polyvalent, Jamal Murray a activé le mode Playoffs, et Karl Anthony-Towns déçoit encore en postseason. Il va falloir que le public du Target Center motive sa troupe car les Pépites posent de sérieux problèmes aux Loups comme attendu. En plus du public, le duo Towns – Gobert doit step-up pour aider un Anthony Edwards bien seul. On note tout de même que Rudy est listé comme incertain pour ce Game 3.

Une nouvelle belle soirée de Playoffs nous attend. Les Hawks et les Wolves doivent gagner pour leur survie dans leur série respective. Entre Knicks et Cavs, ce sera la guerre pour arracher chaque point crucial pour le résultat final. Bref, combativité, détermination et résultat sont les mots à l’ordre du jour, ou de la nuit selon le fuseau horaire.