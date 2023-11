Beaucoup de belles choses à voir la nuit dernière en NBA. LeBron James et Kevin Durant chez les vieux, Craig Porter Jr. chez les jeunes, le Thunder qui déroule et les Kings qui deviennent très sérieux, alors envoyez le résumé et bonne semaine à tous !

Joel Embiid a fait de la purée de Nets et il a été aidé dans sa recette par Tyrese Maxey et De’Anthony Melton.

Il n’y a pas eu de match entre les Pistons et les Raptors, c’est la onzième défaite de suite pour Detroit.

Le Magic a défendu fort pendant trois quart-temps, largement assez pour gérer de faibles Pacers.

Superbe match des Cavs face aux Nuggets, sans Donovan Mitchell, sans Isaac Okoro, sans Caris LeVert.

Darius Garland et Evan Mobley ont joué comme des patrons, et Craig Porter Jr. a encore joué comme un ROY.

Incroyable duel entre les Kings et les Mavs. A Dallas le back-to-back a été rude et c’est finalement Sacto qui est allé chercher sa sixième victoire de suite grâce à son duo de All-Stars. L’un des meilleurs matchs de la saison.

Les Celtics rendaient visite à un Marcus Smart blessé et ont bien failli tomber dans le piège Grizzlies. Il faut dire que si Desmond Bane et Santi Aldama se mettent à jouer comme Kyrie et LeBron 2016 ça devient vite une autre affaire.

Encore une masterpiece dans l’Utah, encore une victoire des Suns, encore un Kevin Durant exceptionnel. Collin Sexton avait envoyé tout le monde en deuxième prolongation mais Phoenix s’en est sorti avec un dernier tir de Grayson Allen notamment.

Deux divisions d’écart entre les Blazers et le Thunder, et des pourcentages exceptionnels pour OKC.

37 points, 6 rebonds et 8 passes pour LeBron James face aux Rockets, et le lancer de la gagne.

Olivier Sarr a eu droit à 10 minutes de jeu dans le blow-out face à Portland. 6 points à 2/5 au tir dont 2/3 de loin et 2 rebonds

Tout comme Rayan Rupert, qui a pu jouer 12 minutes sans toutefois trouver son adresse

Ousmane Dieng n’a pas joué en NBA mais en G League

Nicolas Batum faisait son retour hier à Brooklyn. 3 points, 3 rebonds, 3 passes, 30 000 louanges de ses coéquipiers

Killian Hayes n’a pas joué à Toronto car il était touché à l’épaule

Le highlight de la nuit, la NBA, la vraie

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

