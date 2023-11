Voici sans plus attendre le résumé de cette belle et grosse nuit de NBA. Onze matchs, le In-Season Tournament, des Français, des comebacks plus ou moins attendus et des anciens qui ne lâchent rien, on vous raconte tout !

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Victoire tranquille du FC Brunson face au BC Zavatta

Miles Bridges a rejoué et il en a pris 30 contre les Bucks

Les Kings poursuivent leur série de victoires grâce à un énorme De’Aaron Fox

Les Spurs poursuivent leur série de défaites à cause d’un énorme De’Aaron Fox

Joel Embiid, Tobias Harris et Tyrese Maxey encore bien solides, victoire des Sixers à Atlanta !

Gros money time à Toronto et victoire au forceps des Celtics face aux Raptors

Victoire tranquille des Cavs face à Detroit, gros match de Garland et pétard énorme de Max Strus

Dixième défaite de suite pour les Pistons

Les Nuggets ont failli faire le braquage à NOLA, Nikola Jokic a été sensationnel, mais on a dit “failli”.

Encore un money time sympa entre le Magic et les Bulls, encore Alex Caruso qui a failli faire la diff, mais on a dit “failli”.

Une victoire qui fait du bien pour les Lakers face à Portland, avec 35 points et 9 passes du petit LeBron James, lui vous risquez d’en entendre pas mal parler cette saison. Un petit jeune qui monte comme dirait l’autre.

Les Suns ont du batailler face aux Suns pour finalement l’emporter de 3 petits points. Jordan Clarkson en a collé 37, KD en avait 24 à la mi-temps et termine à 38/9/9, bref, un vendredi soir chez les Durant.

James Harden a mis un énorme 3+1 pour donner la victoire aux Clippers face au Rockets.

La première victoire des Clippers en six matchs, la première défaite des Rockets en six matchs.

Les Français de la nuit

Alléluia, Evan Fournier a rejoué au basket cette nuit, il a même joué 16 minutes !

Face à lui se dressait Bilal Coulibaly, auteur de 6 points, 3 rebonds, 4 passes et 1 contre

Théo Maledon n’a joué que 4 minutes face aux Bucks

Victor Wembanyama a fait des stats (dans le vide) face aux Kings

Nicolas Batum était encore absent face aux Hawks

Killian Hayes a été très discret à Cleveland (4 points, 2 passes, 1 steal et 1 contre)

Rayan Rupert a mis 8 points en G League avec le Remix, quelle phrase incroyable

Moussa Diabaté n’a pas joué face aux Rockets

Le highlight de la nuit, deux pour le prix d’un

BRANDON INGRAM HAMMERS IT OVER AARON GORDON 😱

— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 18, 2023

JAMES HARDEN CLUTCH

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 18, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #04 | Pick #24

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) November 18, 2023

Les classements

Les classements du In-Season Tournament

Le programme de ce soir