Miles Bridges a rejoué en NBA, 586 jours après son dernier match

Il restait 7 minutes et 9 secondes à jouer dans le premier quart, les Hornets menaient 15-14 et les Bucks n’avaient pas vraiment commencé leur match. Miles Bridges remplaçait alors PJ Washington et rentre en jeu pour la première fois depuis 586 jours.

On ne va pas refaire l’histoire, ce serait lui faire de la mauvaise pub, mais si Miles Bridges a donc traversé un désert basketballistique d’un an et demi environ, il est clairement responsable de cette absence.

On ne vas pas non plus s’extasier sur sa performance, l’idée ici étant de vous informer que le joueur a rejoué, point.

Sa suspension de 30 matchs purgés, Miles Bridges est donc entré en jeu cette nuit, il a pu entendre descendre des travées du Spectrum Center des huées et des… applaudissements, on imaginera que ces gens ne sont pas au courant, et il a commencé sa soirée avec un petit jump shot à zéro degré. Sa ligne de stats au final ? 13 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 steals en 33 minutes, Miles Bridges était un joueur impactant et le redeviendra sans doute.

Les Hornets ont pu s’appuyer cette nuit sur l’apport une nouvelle fois majuscule de LaMelo Ball (37 points, 5 rebonds et 5 passes), les Hornets ont pris une petite raclée par des Bucks qui se remettent à l’endroit dernièrement, et les Hornets ont donc, c’est l’info principale, réactivé Miles Bridges cette nuit. On a dit qu’on n’en ferait pas des tonnes, alors on passe à la suite.