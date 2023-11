Grosse affiche cette nuit à l’Ouest, entre les champions NBA en titre de Denver et les Pels de New Orleans. Des machines à stats des deux côtés, la carotte du In-Season Tournament qui rendait ce match très intéressant… et au final ce sont les outsiders qui s’en sont sortis, au talent, même si le braquage des Nuggets n’était pas loin.

Un gros début de match de la part des locaux, bien décidés à laisser aux Nuggets un autre souvenir que les couleurs vives du Smoothie King Center. Ces souvenirs quels seront-ils ? Un énorme windmill de Zion Williamson, un non moins énorme poster de Brandon Ingram, et le duo qui finira par porter l’estocade dans le dernier quart-temps, BI à mi-distance et le TGV Zion près du panier. Zion Williamson qui flex, ah non pardon on nous murmure dans l’oreillette que ce sont ses biceps qui flexent naturellement, et au petit matin on part donc sur un match très longtemps géré par les Pelicans (jusqu’à +20 au troisième quart) mais gagné sur le fil, deux équipes au bilan inégal (9-3 pour les Nuggets, 6-6 pour NOLA) mais avec le même bilan en ce qui concerne le classement du In-Season Tournament (2-1)… et c’était là tout l’objectif de la nuit.

Côté Nuggets, Christian Braun aura été cette nuit le lieutenant attitré du roi Jokic (25 points et 9 rebonds en sortie de banc pour le sophomore), un Nikola Jokic qui lâche encore une ligne de stats MONSTRUEUSE avec 26 points, 16 rebonds et 18 passes, merci de vous asseoir et de relire cette phrase.

La fin de match gérée par les locaux, un parquet vert et bleu, Herb Jones qui défend dur, un Joker un peu seul et le plein de highlights ? Une soirée agréable dans le bayou.