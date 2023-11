Cette nuit de NBA correspondait également au quatrième round du In-Season Tournament. A mi-parcours à peu près, on en sait déjà pas mal sur les principales tendances au classement. On en parle ?

Scores et stats de la nuit

Les classements

Et donc ?

A l’Est, les Bucks et les Celtics ont rejoint cette nuit la bandes des équipes invaincues. On rappelle que chaque équipe dispute cinq matchs sur la phase de poules, et que chaque premier de groupe + les deux meilleurs deuxièmes se qualifieront pour le tournoi final. Un tournoi final que ne verrons pas les Wizards et les Pistons, que les Bulls et les Hornets auront également du mal à rejoindre.

Pour la Conférence Ouest ? Les Kings ont fait une belle opération, les Lakers encore plus, alors que les Pelicans et le Jazz gardent toutes leurs chances de qualif, tout comme les Suns avec leur victoire, tout comme les Nuggets et les Rockets malgré leurs défaites. En bas du classement les Spurs et les Grizzlies ont perdu toutes leurs chances et ils pourront en parler ce soir car ces deux bonnets d’âne s’affrontent, alors que les Clippers, eux, restent en vie grâce à la clutchitude d’un certain barbu.

Quelques équipes qui se détachent, devant comme derrière, bref on commence à y voir un peu plus clair. La suite ? Dès mardi soir, c’est qu’on commencerait presque à s’y faire.