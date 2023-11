Enfin ! En-fin ! Les Clippers ont gagné leur premier match avec James Harden cette nuit contre Houston. Et comme un symbole, c’est le Barbu qui a fait la différence face à son ancienne équipe en marquant le shoot décisif dans les dernières secondes.

Il reste 10 secondes à jouer. Le score est de 100-100 entre Los Angeles et Houston. Kawhi Leonard est en possession du ballon face à Jabari Smith Jr., mais n’arrive pas à s’en débarrasser. Il donne ainsi la gonfle à James Harden situé derrière la ligne à 3-points, avec seulement cinq secondes restantes sur l’horloge des 24.

La suite ? C’est du vintage James Harden.

En un-contre-un face à Jae’Sean Tate, le Barbu réalise un step-back à l’ancienne avant de dégainer à 3-points. Ficelle, panier avec la faute, merci au revoir.

JAMES HARDEN CLUTCH pic.twitter.com/gpNXB9u8ot

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 18, 2023

Harden donne quatre points d’avance à son équipe en marquant son lancer-franc, et par la même occasion la première win (106-100) aux Clippers depuis son arrivée.

“C’est quelque chose que je travaille tous les jours. J’ai confiance en mon step-back. Cela fait du bien d’enfin gagner un match, maintenant il faut qu’on enchaîne.” – Harden après le match

Se montrant également décisif à travers ses qualités de playmaker (avec deux caviars pour Ivica Zubac), James Harden a été l’un des principaux acteurs du 12-1 infligé par Los Angeles à Houston lors des deux dernières minutes.

Can’t be understated how clutch James Harden tonight when the Clippers called his number.

After being iced out of the offense for most of the fourth, he created a pair of high quality shots at rim and drilled the dagger three, plus the foul, to seal the game. pic.twitter.com/HjwYih3e73

— Sang (@SangRockets) November 18, 2023

Et si c’était ça le déclic qu’il fallait aux Clippers ?