Ils sont quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à évoluer en NBA. On attend des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies qui feront toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tenteront un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Victor est dans le dur, Bilal est en pleine forme, Nico est de retour et Rudy est leader à l’Ouest.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Les Spurs collectionnent les fessées et/ou les disasterclass collectives, et forcément les perfs de Victor Wembanyama sont impactées. Un match plein face aux Kings, un gros record contre Memphis (8 contres), mais globalement de la maladresse et des matchs de basket qui n’en sont pas. Domination individuelle lorsqu’il joue sur ses avantages (taille, mobilité), mais complications lorsqu’il faut se passer la balle et défendre à cinq. La saison va être longue, mais Victor apprend. Mais la saison va être longue.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 19,3 points à 42,9% au tir dont 28,4% du parking et 77,8% aux lancers, 9,5 rebonds, 2,4 passes, 1,1 steal et 2,6 contres en 30,2 minutes

pic.twitter.com/ZCDRahyAsq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 15, 2023

Wemby cette nuit 🇫🇷

27 POINTS

9 REB

2 STL

Les Spurs s’inclinent face aux Kings #NBAInSeasonTournament pic.twitter.com/E5zFcthpSY

— NBA France (@NBAFRANCE) November 18, 2023

🙃 pic.twitter.com/ZHpdnzabJZ

— NBA France (@NBAFRANCE) November 18, 2023

Victor face aux Grizzlies la nuit passée 📽

19 points

13 rebonds

4 passes

1 interception

8 contres @wemby x @spurs pic.twitter.com/15FG521Tcg

— NBA France (@NBAFRANCE) November 19, 2023

19 PTS

13 REB

8 BLK 🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫

Le premier match à 15/10/8b d’un rookie depuis 1999 👀 pic.twitter.com/iBiYGNUwm2

— NBA France (@NBAFRANCE) November 19, 2023

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Si Rudy Gobert et les Wolves proposent une défense de fer, une attaque solide et le meilleur bilan de la Conférence Ouest, le gros de l’actu de la semaine pour Rudy Gobert se concentre surtout autour de “l’affaire Draymond Green”, qui s’est pris cinq matchs de suspension pour avoir étranglé sauvagement le pivot français, lui-même venu à la rescousse de son teammate Jaden McDaniels de manière un peu véhémente. Sur le terrain ? Minnesota n’arrête plus de gagner et le projet semble parti pour de bon, 16 moins après l’arrivée de Rudy contre une centaine de picks de draft environ.

Wolves @ Warriors : 9 points à 2/8 au tir et 5/6 aux lancers, 13 rebonds, 2 passes et 3 contres en 35 minutes

Wolves @ Suns : 4 points à 2/5 au tir, 8 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres en 25 minutes

Wolves @ Pelicans : 17 points à 5/7 au tir et 7/10 aux lancers, 11 rebonds, 1 passe, 2 steals et 1 contre en 34 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 12,5 points à 65,2% au tir et 60% aux lancers, 12,3 rebonds, 1,3 passe, 0,8 steal et 2,2 contres en 32,6 minutes

🇫🇷 Rudy vs. Warriors

9 PTS

13 REB

2 AST

Victoire des @Timbrwolves 104-101 pic.twitter.com/bK97a3FoJe

— NBA France (@NBAFRANCE) November 15, 2023

Things are getting HEATED and out of control early 👀 pic.twitter.com/q9tNRPUGIQ

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 15, 2023

Rudy en double-double lors de la victoire des Wolves 🦖🦖

17 points

11 rebonds

1 AST / 1 BLK / 2 STL pic.twitter.com/zwexanyDN1

— NBA France (@NBAFRANCE) November 19, 2023

# Killian Hayes (Detroit Pistons)

Killian Hayes a un peu levé le pied cette semaine, et il a même fini par baisser l’épaule puisqu’il était absent hier en raison de douleurs à l’endroit mentionné ci-avant. Besoin de remettre les gaz assez vite car les Pistons sont nuls à chier et que Monty Williams n’hésitera pas à faire de nouveaux tests dans ses lineups.

Pistons vs Hawks : 8 points à 3/8 au tir dont 1/3 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 5 passes, 1 steal et 2 contres en 23 minutes

Pistons @ Cavs : 4 points à 2/6 au tir dont 0/2 du parking, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 22 minutes

Pistons @ Raptors : DNP

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 10,2 points à 39,7% au tir dont 31,1% du parking et 75% aux lancers, 3 rebonds, 4,5 passes, 1,2 steal et 0,6 contre en 29,2 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

De très belles rentrées cette semaine, pour un joueur en train de s’affirmer comme une vraie menace offensive en plus d’être – déjà – l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de la Ligue. On ne comprend rien aux Wizards cette saison mais on regarde tous les matchs rien que pour Bilal. Et si ça c’est une preuve de son talent…

Wizards @ Raptors : 10 points à 4/7 au tir dont 1/1 du parking et 1/3 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes, 3 steals et 1 contre en 33 minutes

Wizards vs Mavericks : 10 points à 4/5 au tir dont 2/2 du parking, 8 rebonds, 2 passes et 1 contre en 28 minutes

Wizards vs Knicks : 6 points à 2/7 au tir dont 0/3 du parking et 2/3 aux lancers, 3 rebonds, 4 passes et 1 contre en 31 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,2 points à 50% au tir dont 43,2% du parking et 55,6% aux lancers, 4 rebonds, 2 passes, 0,9 steal et 0,8 contre en 26,2 minutes

ʙɪʟᴀʟ. ᴄᴏᴜʟɪʙᴀʟʏ. 🇫🇷

10 points

7 rebonds

3 passes

3 interceptions

1 contre

Les Wizards s’inclinent à Toronto 107-111 pic.twitter.com/gLBDaKTYbQ

— NBA France (@NBAFRANCE) November 14, 2023

Superbe. 🖼

#0 pic.twitter.com/YpMRRWtWCE

— NBA France (@NBAFRANCE) November 14, 2023

Bilal Coulibaly is ready to compete

pic.twitter.com/Pcl9StykOM

— Tom (@Tom_Bdt) November 16, 2023

🇫🇷 Bilal vs. Mavericks

10 points / 8 rebonds / 2 ast / 1 blk

4-5 FG

2-2 3PM

Les Wizards s’inclinent face aux Mavs 130-117 pic.twitter.com/vKauM4Ru3j

— NBA France (@NBAFRANCE) November 16, 2023

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Absent pour raisons personnelles toute la semaine, Nico est revenu aux affaires hier, juste le temps de gagner son cinquième match en… cinq matchs avec les Sixers, juste le temps de recevoir quelques louanges de Joel Embiid et Patr Beverley. Glue guy is back, et très en haut de la Conférence Est.

Sixers vs Pacers : DNP

Sixers vs Celtics : DNP

Sixers @ Hawks : DNP

Sixers @ Nets : 3 points à 1/1 du parking, 3 rebonds et 3 passes en 24 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,1 points à 56,1% au tir dont 50% du parking, 3,3 rebonds, 1,3 passe, 0,9 steal et 1,1 contre en 22,4 minutes

Game 1 – Game 1000 😅 pic.twitter.com/GbsAw8BJil

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) November 13, 2023

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Passage chez beIN dimanche dernier, passage en G League cette semaine pour Ousmane. Le shooteur a shooté, espérons qu’il se soit un peu rassuré, et espérons surtout qu’il réintégrera vite le groupe de Mark Daigneault, qui vit très bien sans lui actuellement. Attention, un indice s’est peut-être glissé dans la dernière phrase…

Thunder vs Spurs : DNP

Thunder @ Warriors : DNP

Thunder @ Warriors : DNP

Thunder @ Blazers : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,6 points à 38,2% au tir dont 28% du parking et 75% aux lancers, 2 rebonds, 0,9 passe et 0,1 steal en 11,3 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Memphis Hustle : 17 points à 7/16 au tir dont 2/7 du parking et 1/2 aux lancers, 12 rebonds, 2 passes, 2 steals et 2 contres en 34 minutes

Oklahoma City Blue vs Memphis Hustle : 18 points à 6/17 au tir dont 4/9 du parking et 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 6 passes en 32 minutes

Oklahoma City Blue @ Austin Spurs : 13 points à 5/15 au tir dont 2/7 du parking et 1/1 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe, 4 steals et 2 contres en 31 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 17,5 points à 39,4% au tir dont 31,3% du parking et 75% aux lancers, 9,5 rebonds, 3,5 passes, 1 steal et 1 contre en 33,1 minutes

Ous get us started with a slam 🔨 pic.twitter.com/c3FM2ifOXP

— OKC BLUE (@okcblue) November 14, 2023

🎤 L’interview d’Ousmane Dieng par @SoFrenchProd et les équipes de @NBAextra.

Notre français est revenu sur son acclimatation au rythme NBA et a évoqué sa relation avec Chip Engelland.

On te souhaite bon courage @ousmane11_ !pic.twitter.com/DHWFlZR3jw

— Oklahoma City Thunder France (@OKCThunderFR) November 13, 2023

# Theo Maledon (Charlotte Hornets)

Théo est sorti de la rotation à Charlotte. LaMelo Ball est injouable, Brandon Miller ne laissera bientôt plus que des miettes au poste 2, Ish Smith est dans la place et Frank Ntilikina va bientôt revenir. Direction le Greensboro Swarm pour la Malédance ?

Hornets vs Heat : 2 points à 0/5 au tir dont 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds et 3 passes en 23 minutes

Hornets vs Bucks : DNP

Hornets vs Knicks : DNP

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 4,9 points à 29,7% au tir dont 17,2% du parking et 91,7% aux lancers, 2,1 rebonds, 2,1 passes et 0,6 steal en 17,5 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Il est réapparu hier dans le blow-out subi par le Thunder face aux Blazers. Lui aussi pourrait jouer davantage avec le Blue dans les prochains jours.

Thunder vs Spurs : DNP

Thunder @ Warriors : DNP

Thunder @ Warriors : DNP

Thunder @ Blazers : 6 points à 2/5 au tir dont 2/3 du parking et 2 rebonds en 10 minutes

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,5 points à 50% au tir, 66,7% du parking et 66,7% aux lancers, 4 rebonds, 0,2 passe et 1 contre en 11 minutes

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Moussa Diabatépala.

Clippers @ Nuggets : DNP

Clippers vs Rockets : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 3,5 points à 57,1% au tir et 83,3% aux lancers, 2,5 rebonds, 0,7 passe et 0,3 steal en 7,5 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Toujours des bouts de match en bout de banc en NBA, ni queue ni tête. En G League par contre RR s’éclate, en attendant mieux.

Blazers @ Jazz : 1 point à 0/2 au tir et 1/2 aux lancers

Blazers vs Cavs : 0 point à 0/1 du parking en 3 minutes

Blazers vs Lakers : DNP

Blazers vs Thunder : 4 points à 1/5 au tir dont 1/2 du parking et 1/2 aux lancers, 1 passe et 1 steal en 12 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 1,5 point à 20% au tir dont 15% du parking et 50% aux lancers, 0,3 passe et 0,3 steal en 5 minutes

En G League :

Rip City Remix @ Ontario Clippers : 12 points à 4/10 au tir dont 1/2 du parking et 3/4 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes et 4 steals en 35 minutes

Rip City Remix vs Ontario Clippers : 13 points à 5/12 au tir dont 2/5 du parking et 1/1 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe, 2 steals et 1 contre en 31 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 12 points à 42,9% au tir dont 30% du parking et 88,9% aux lancers, 6,4 rebonds, 2,4 passes et 1,6 steal et 0,2 contre en 32,1 minutes

# Evan Fournier (New York Knicks)

Stupeur cette semaine lorsque l’on a aperçu Evan Fournier rentrer sur le terrain à la fin d’un premier quart-temps. Un one-shot du aux absences cumulées de Barrett et Grimes, pas sûr qu’on ne revoit Vavane de sitôt sur les parquets… En tout cas, Evan est l’un des seuls joueurs invaincus de toute la NBA cette saison.

Knicks @ Celtics : DNP

Knicks @ Hawks : DNP

Knicks @ Wizards : 2 points à 1/6 au tir dont 0/4 du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 16 minutes

Knicks @ Hornets : DNP

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 2 points à 16,7% au tir au tir dont 0% du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 16 minutes

# Frank Ntilikina (Charlotte Hornets)

Voir à “Théo Maledon”, ouais, on vous donne un peu de boulot.

Hornets vs Heat : DNP

Hornets vs Bucks : DNP

Hornets vs Knicks : DNP

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : en attente de téléchargement

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Toujours pas de dépucelage NBA pour Sidy.

Spurs @ Thunder : DNP

Spurs vs Kings : DNP

Spurs vs Grizzlies : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : en attente de téléchargement

En G League :

Austin Spurs vs Rio Grande Valley Vipers : 8 points à 3/7 au tir dont 2/5 du parking, 5 rebonds, 4 passes, 2 steals et 1 contre en 23 minutes

Austin Spurs vs Oklahoma City Blue : 9 points à 3/5 au tir dont 1/3 du parking et 2/4 aux lancers, 7 rebonds, 5 passes, 1 steal et 3 contres en 28 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 9,7 points à 42,1% au tir dont 30% du parking et 83,3% aux lancers, 5,7 rebonds, 3,7 passes, 0,7 steal et 1,7 contre en 26,7 minutes

# Malcolm Cazalon (Detroit Pistons)

Un très gros match de G League cette semaine pour le MC, on attend de le voir à l’étage supérieur pour mettre Cade Cunningham sur le banc (pas du tout).

Pistons vs Hawks : DNP

Pistons @ Cavs : DNP

Pistons @ Raptors : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis

En G League :

Motor City Cruise vs Iowa Wolves : 11 points à 3/7 au tir dont 4/6 du parking et 1/1 aux lancers et 1 passe en 27 minutes

Motor City Cruise @ Grand Rapids Gold : 26 points à 9/12 au tir dont 6/8 du parking et 2/4 aux lancers, 7 rebonds et 4 steals en 33 minutes

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 16 points à 48,4% au tir dont 40% du parking et 75% aux lancers, 4 rebonds, 3 passes et 2,3 steals en 30,3 minutes

A NIGHT for Jared Rhoden and Malcolm Cazalon! 🔥 The two dominated the court and combined for 5️⃣4️⃣ PTS resulting in the @MotorCityCruise win over the Grand Rapids Gold!

Rhoden: 28PTS, 4, REB, 3 3PM

Cazalon: 26 PTS, 7 REB, 4 STL pic.twitter.com/RQ6VYMUph9

— NBA G League (@nbagleague) November 19, 2023

# Maxime Carene (Texas Legends – G League)

Texas Legends @ Osceaola Magic : 1 rebond en 4 minutes

Texas Legends @ Birmingham Squadron : 2 points à 1/2 au tir, 1 rebond et 1 passe en 6 minutes

Les stats de Maxime Carene cette saison en G League : 1 point à 100% au tir et 0% aux lancers, 2,5 rebonds en 7,6 minutes

# Daryl Doualla (Capital City Go-Go – G League)

Capital City Go-Go vs Delaware Blue Coats : DNP

Capital City Go-Go vs Delaware Blue Coats : DNP

Capital City Go-Go @ College Park Skyhawks : DNP

Capital City Go-Go @ College Park Skyhawks : DNP

Les stats de Dary Doualla cette saison en G League : voili doualla