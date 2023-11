Pendant que DJ Carton faisait un carton avec les Wolves (haha !), Malcolm Cazalon et Jérôme Rothen faisaient un carton avec le Cruise de Motor City. Et si Tom Digbeu signait à Motor City on l’appellerait Tom Cruise. C’est génial la G League, on peut faire plein de jeux de mots avec des noms bizarres.

Malcolm Cazalon fait partie de ces jeunes joueurs français qui devront passer cette année par la G League pour se faire un nom, une réputation. Entré quelques secondes seulement depuis le début de la saison NBA, le jeune ailier gaucher fait ses preuves à l’étage inférieur, et cette nuit il a évidemment marqué des points dans la tête de ses dirigeants, 26 pour être précis.

A NIGHT for Jared Rhoden and Malcolm Cazalon! 🔥 The two dominated the court and combined for 5️⃣4️⃣ PTS resulting in the @MotorCityCruise win over the Grand Rapids Gold!

Rhoden: 28PTS, 4, REB, 3 3PM

Cazalon: 26 PTS, 7 REB, 4 STL pic.twitter.com/RQ6VYMUph9

— NBA G League (@nbagleague) November 19, 2023



Celui qui a probablement déjà bu un café dans le légendaire établissement “Chez la Jeanne” à Bourg-en-Bresse tient en tout cas son match référence en G League, face à une équipe de Grand Rapids qui présentait dans son roster un vrai crack au poste 4 (Hunter Tyson) et l’un des nombreux sosies de Bastien Fontanieu au poste 5 (Jay Huff).

Deux gros tirs à 3-points pour se mettre dans le bain, un bras gauche qui part comme la corde d’un arc, vous constaterez la défense très agressive des adversaires sur ce match mais peu importe, on part donc sur une très belle soirée pour le Roannais et fils de Laurent, maboule du dunk dans les années 90 2000, et on part sur un titre mythique sur la vidéo YouTube, une “stellar performance”, nan mais vraiment le wording de la NBA est phénoménal.

Si Ausar Thompson voire Marcus Sasser ont pris le relais de Jalen Duren au rayon des belles satisfactions de début de saison chez les Pistons, Malcolm Cazalon se place chez la petite sœur, en attendant mieux. Patience est mère de toutes les vertus, ça va venir, de toute façon Detroit est à trois défaites de commencer à tanker.