Résumé NBA (scores, stats, highlights) : LeBron James est heureux, Los Angeles aura au moins gagné un titre en 2022

Deux matchs seulement cette nuit mais également l’inratable « Finale du Superbowl ». Envoyez le gros (moyen) résumé de la nuit en NBA, avec des Wolves et des Celtics qui commencent à faire leur p’tit bruit.

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Y’a un moment faut le dire si le projet du jour c’est Super Bowl and chill.

Jaylen Brown se fait cibler sur pick and pop et n’arrive pas à attaquer alors qu’il est défendu par Bogdanovic.

Jayson Tatum : size-up, behind the back dribble pour casser l’écran, pousse son défenseur, pivote sur son mauvais pied, feinte de passe, feinte de tir, retrouve son équilibre, shoote par-dessus deux défenseurs les bras tendus, ficelle.

Philadelphie vs Boston.

Avec cette nouvelle win, Boston passe devant Toronto et est désormais 6ème de la Conférence Est.

Plus longue série en cours de toute la NBA.

Purée Fifty on dirait Dion Waiters ça fait mal

Les kilos de glace sur les genoux de Mary J, Snoop et Fifty là backstage mdr en mode sortie de Game 7 gave it all

