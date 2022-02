Les notes de Celtics – Hawks : Jayson Tatum fait du sale sous les yeux de son fils… qui s’en tape et joue à Angry Birds

Une saison NBA ce sont des matchs, des mecs qui les regardent et qui en parlent, mais aussi des mecs qui les regardent et qui les notent. Vengeance probable après une jeunesse passée à collectionner les zéros, et occasion rêvée en tout cas de lâcher de la punchline au kilo. Cette saison encore la Team Notes vous ravira donc de son imagination sans faille, en essayant tout de même de parler un tout petit peu de basket. Chiche ?

Ça y est, on y est, c’est enfin le Superbowl, les Cincinnati Bengals et les Los Angeles Rams vont s’affronter… Ah mais attends, on serait pas en train de se planter de sport là ? Si si, on se disait bien que c’était bizarre ces noms d’équipes. Les Celtics de Boston et les Hawks d’Atlanta, voilà qui sonne un peu mieux pour du panier-ballon. En apparence seulement puisque l’adresse des Celtics était tout simplement introuvable sur Waze, jusqu’au moment où ils ont désactivé le mode avion, et la défense des Hawks est quant à elle partie en vacances au Triangle des Bermudes. Jayson Tatum s’est démené en deuxième mi-temps, contrairement à Trae Young qui a connu une soirée de dèche au niveau de l’adresse. Ce n’était pas le plus beau match de sa bande, envoyez quand même les notes, et une bassine, on sait jamais.

# Atlanta Hawks

Clint Capela (5,5) : depuis que Tristan Thompson a quitté les Celtics, Robert Williams a décidé de reprendre le flambeau en assumant la paternité du petit Clint Capela.

Danilo Gallinari (3) : il est passé à deux shoots marqués près de faire un game « à la Tony Snell ». Aucun impact sur le jeu, toujours pas de défense, zéro réussite aux tirs, faut dire que c’est pas évident avec ce foutu strabisme.

De’Andre Hunter (5) : il avait très bien commencé sa défense sur Jayson Tatum, mais en ce jour de Superbowl, il pensait que ça passerait crème de balancer ses épaules dans tout ce qui bouge. Il s’est juste trompé de terrain.

Kevin Huerter (4) : Ron Weasley a volé la cape d’invisibilité de Harry Potter pour se planquer ce soir. Une preuve de plus que les roux n’ont pas d’âme. Sinon il devient quoi Cam Reddish ?

Trae Young (6,5) : il balance son flot habituel de statistiques, mais malheureusement dans le vent, ratant des floaters qu’il a l’habitude de mettre et voyant ses shoots de loin refuser de rentrer. La Chupa-Chups est tombée sur le tapis et n’a pas su s’en relever. Y’a claqué s’tête.

Bogdan Bogdanovic (7) : le Serbe était dans la zone pour pallier aux trous d’air et aux passages sur le banc de Trae Young. Il s’est même permis de vanner certains fans et le banc des C’s lorsqu’il marquait des paniers importants. Un tantinet susceptible le Bogdan ?

Onyeka Okongwu (4,5) : quelques erreurs de jeunesse sur cette partie, et malheureusement pas le même impact que ces derniers matchs. Au moins il ne casse pas d’avions comme John Collins.

Lou Williams (4,5) : le Sin City de Philadelphie se réjouit de l’arrivée de James Harden en ville. Visiblement, ils ont décidé d’en ouvrir un à Atlanta pour Lou Williams.

Delon Wright (4) : a réussi l’exploit d’être encore plus endormi que le fils de Jayson Tatum pendant ce match.

# Boston Celtics

Robert Williams III (6) : comme à son habitude, il a fait la brute épaisse dans la raquette et a montré son infinie importance dans le dispositif des Celtics. La dernière équipe à avoir autant dominé avec un Robert dans ses rangs, c’est l’équipe de France 98.

Al Horford (6) : un match extrêmement propre, ce qui est d’autant plus surprenant avec un shoot aussi bossu et désarticulé. Un mix entre Quasimodo et un Playmobil.

Jayson Tatum (8) : lors de sa première mi-temps, ses réussites étaient aussi attendues qu’un album de Kendrick Lamar, lors de sa deuxième mi-temps, il a été encore plus prolifique que Jul. On l’appelle l’OVNI.

Jaylen Brown (6) : un début de match galère, une fin de match un peu moins galère mais toujours galère. Lui, on l’appelle quand même Kaaris.

Marcus Smart (5,5) : sa défense est tout simplement élite, en témoigne ce HLM acheté dans le cerveau de De’Andre Hunter, mais son shoot est toujours aussi gore et vient toujours gâcher le reste. Un kebab sauce ketchup.

Derrick White (5,5) : la réussite n’est pas trop au rendez-vous au shoot, mais à l’inverse de sa hairline, il ne recule devant rien, et encore moins devant ses responsabilités. Vu que son front c’est un pare-brise, il peut aller voir Olivier de Carglass pour réparer son adresse.

Grant Williams (5) : sans faire d’étincelles, il nous a sorti un match de daron qui sent bon le Renault Scénic, le siège bébé et l’autocollant « bébé à bord ».

Payton Pritchard (5) : il a suffi de quelques actions pour que Trae Young soit intimidé par sa présence. Il va encore en faire des cauchemars.

Jayson Tatum a donc éteint les Hawks pendant que son fils Deuce a éteint les villages voisins sur Clash of Clans. Une soirée placée sous le signe de la W pour la famille, et surtout pour Boston qui gagne pour la 8ème fois consécutive. Pour les Hawks, ça commence à sentir la déjection de pigeon par contre.