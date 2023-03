Ils sont beaux, ils jouent bien au basket et ils ont remporté hier soir leur cinquième match en six rencontres disputées. On parle bien sûr des Nets, si vous ne l’aviez toujours pas. Une équipe pleine de fraîcheur dans le jeu, qui n’a pas dégringolé au classement depuis février, étant plus que jamais en course pour les Playoffs.

La clé du succès à Brooklyn ? Une bande de mecs sympas, qui n’a pas peur de muscler son jeu si nécessaire et qui n’a pas toute la dimension égo-trip d’un franchise player. Une troupe collective de second couteaux et autres hommes de l’ombre, qui une fois dans la lumière, choisissent de briller ensemble.

Ces Nets, ce sont ceux de la post trade deadline, au terme de laquelle Kyrie Irving et Kevin Durant se sont fait la malle de la Big Apple. Ce qu’il en restait derrière ? Des cendres fumantes, pour beaucoup d’observateurs, mais surtout des joueurs de rotation ultra intéressants que Sean Marks – general manager de l’équipe – aurait vite fait de refiler à des prétendants au titre contre des tours de Draft. Que nenni. Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, Cam Johnson et surtout Mikal Bridges sont tous conservés, seul Jae Crowder est échangé.

Une base de cols bleus habitués aux basses besognes, qui vont, par le destin, se retrouver tous ensemble pour tourner la page d’un fiasco. Et ça marche, la big dédicace à Jacque Vaughn qui, une nouvelle fois, aura réussi à souder un groupe. Les Nets ont certes perdu du terrain sur les premières équipes de l’Est, mais s’accrochent et surtout, enchaînent les succès.

Sur leurs six derniers matchs, Mikal et les siens en ont pris cinq. Avec une seule courte défaite chez les Bucks, mais des victoires de prestige comme face aux Celtics et aux Nuggets. Un véritable poil à gratter qui ne fera vraiment, vraiment pas rire l’équipe qui devra jouer ça en Playoffs. On parlait de Mikal Bridges, le garçon a formidablement bien négocié son virage entre Phoenix et Brooklyn, devenant l’un des joueurs les plus kiffants à regarder jouer. Statistiques en hausse, pas d’appuis qui flanchent. C’est beau.

Ces Nets quand même je les aime trop fort 🖤🤍 Bien plus que ceux de l’ère qui vient de se terminer. Au bout de 5 semaines seulement. — Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) March 13, 2023

Actuellement cinquièmes de l’Est (39-29) et à la lutte directe avec les Knicks (40-30) pour conserver cette place, les gars de Brooklyn enchaînent avec un déplacement à Oklahoma City puis une série de quatre matchs à domicile. Dont une double confrontation contre les Cavaliers, quatrièmes de l’Est et donc adversaires virtuels des Nets en Playoffs à l’heure actuelle. Un vrai test supplémentaire dans une ambiance presque printanière, que ces fantastiques garçons auront à coeur de relever avec brio.

