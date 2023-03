Cette nuit, Ousmane Dieng a donc battu deux records en carrière. L’ailier français du Thunder est très en forme ces jours-ci, et alors que la saison régulière touche bientôt à sa fin… on l’imagine bien jouer un joli rôle avec cette excitante franchise d’OKC.

Encore un choix de draft que les Knicks vont regretter d’avoir envoyé à leurs rivaux. Missile gratuit, bref. Cette nuit, le natif de Villeneuve-sur-Lot a encore pu exprimer tout son talent face aux Spurs. En 27 minutes jouées, le gars sûr à inscrit 17 points et 8 rebonds à 46% au tir, avec un +/- de 10. Un record pour l’ailier qui commence à s’habituer à de telles performances : sur les 6 derniers matchs depuis son retour, ce dernier tourne à 11 unités à 47% de précision et 5 prises chaque soir.

Des statistiques très solides qui lui valent actuellement d’être un joueur essentiel de la rotation d’OKC depuis quelques matchs. Et lorsque le vénérable Ousmane Dieng foule les parquets de la Grande Ligue, son impact se ressent et les parquets s’en souviennent : oui, le Thunder, c’est aussi 5 victoires en 6 matchs depuis le coup de chaud d’OD. On pardonne aisément à OKC la correction subite par les Suns d’un Devin Booker injouable en ce moment mais le résultat de la nuit dernière a en tout cas permis au squad de Daigneault de dépasser les Lakers au classement de l’Ouest. Le Thunder qui se retrouve ainsi en bonne position pour le play-in, en dixième position, mais dans un mouchoir de poche avec environ 55 autres équipes.

Picking up the energy and pushing the pace! 💨@OGandE Power Play of the Game pic.twitter.com/udJmhDUPcD — OKC THUNDER (@okcthunder) March 13, 2023

Pour Ousmane Dieng, la satisfaction est d’autant plus grande que son travail a fini par payer. Drafté en 11ème position de la classe 2022 par les Knicks, il est échangé le soir-même au Thunder contre trois futurs first round pick. Jusque-là Ousmane cartonnait davantage en G League avec le Blue (16 points et 9 rebonds par match dans la ligue de développement) mais il a rapidement du s’écarter des parquets, pendant plus de six semaines à cause d’une fracture du poignet. L’ailier avait alors joué 14 matchs sous la chasuble d’OKC, et venait d’inscrire 15 pions contre les Hawks en 18 minutes. Mais cette blessure n’a fait que retarder l’émergence du Français, qui s’est bien rattrapé depuis son retour, notamment donc depuis quelques matchs. To be continued ?