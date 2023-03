Une semaine remplie de pièges, de carottes et de surprises en TrashTalk Fantasy League. Si la curse des Aépros TrashTalk a frappé le jeu de plein fouet – coucou Julius Randle et Kevin Durant – on s’est également retrouvés avec Jabari Smith Jr. ou Talen Horton-Tucker en best pick. C’est pas un peu tôt pour le grand n’importe quoi avant les Playoffs ?

Pour tout suivre sur la TTFL : go follow le TTFLab !

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

Petite semaine à 59,3 points de moyenne pour SunsRebirth.

Le podium individuel

Le mec est déter, on ne compte plus le nombre de semaines passées en tête de la TrashTalk Fantasy League par harden02.

Le podium par équipe

Eux non plus ne veulent pas partager, semaine après semaine Les Ducs cimentent leur première place par équipe.

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Joel Embiid – 74 points (6% des picks)

Mardi : Joel Embiid – 68 points (2,9% des picks)

Mercredi : Kristaps Porzingis – 69 points (1,7% des picks)

Jeudi : Jabari Smith Jr. – 53 points (0% des picks)

Vendredi : Nikola Jokic – 67 points (5,5% des picks)

Samedi : Talen Horton-Tucker – 61 points (1 pick)

Dimanche : Nikola Jokic- 75 points (11% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

Darius Garland (3,1% des picks) : 25 points vs Cavaliers.

Je ne le mets pas du tout ici parce que j’ai switch Haliburton questionnable pour miser sur lui. Et donc échangé un 73 contre un 25. Jeu de merde.

Julius Randle (10,4% des picks) : 15 points vs Hornets.

Brunson incertain, les Knicks en pleine forme, les Hornets en face… les planètes étaient alignées pour un gros score de Julius Randle. Mais L’Apéro sur les Knicks est tombé dans l’après-midi et la TrashTalk Curse a encore fait des dégâts…

Kevin Durant (28,1% des picks) : DNP vs Thunder.

Seconde TrashTalk Curse consécutive, et celle-ci est douloureuse. Un petit Apéro sur les Suns ne pouvait pas faire de mal, l’équipe se met juste en place suite à l’arrivée de Kevin Durant. Sauf que KD glisse à l’échauffement et se blesse à la cheville. Donc ne joue pas. Donc offre une bulle à plus d’un quart des joueurs de TTFL.

Anthony Davis (20,5% des picks) : 24 points vs Raptors.

Carotte certes de piètre qualité car on a vu bien pire que 24, mais carotte qui arrive par semi-remorque qu’un joueur sur cinq a misé sur AD. Dont la moyenne cette saison est le double de son score du soir…

Shai Gilgeous-Alexander (11,2% des picks) : DNP vs Spurs

Certes, l’information est tombée un poil tard, genre dans la demi-heure précédant la fermeture des decks. Mais c’est annoncé depuis quelques jours qu’avec Shai qui joue la première manche d’un back-to-back samedi, sa probabilité d’être sur le parquet dimanche est faible.

# Les bons coups de la semaine passée

Josh Giddey (0,1% des picks) : 45 points vs Warriors

Dans la lignée de ses dernières sorties (38, 36 et 47 points TTFL), Josh Giddey a fait le taf face aux Warriors. À ce rythme-là, il va rentrer dans la case valeur sûre.

Jabari Smith Jr. (0 pick) : 54 points vs Pacers

Quand le best pick de la soirée est un gars que personne ne prend, même pas en ligue exotique, c’est qu’il s’agit quand même d’un bon coup. Dont personne ne profite.

Bobby Portis (4 picks) : 52 points vs Nets

Black M profite régulièrement des absences de Giannis pour faire des gros scores. Ce fût une fois de plus le cas face aux Nets.

Talen Horton-Tucker (1 pick) : 61 points vs Hornets

Nouveau gros coup cette semaine après Jabari Smith Jr : c’est THT qui termine best pick de la soirée. Et sans véritable surprise, seule une personne a misé sur lui. On doute qu’elle puisse nous fournir une explication rationnelle pour ce choix.

Trey Murphy III (9 picks) : 66 points vs Blazers

La défense des Blazers, un cadeau pour la TrashTalk Fantasy League.

# Les trophées de la semaine passée

Slam Dunk Contest : prendre Aaron Gordon ou Zach LaVine quand ils s’affrontent le 8 mars – 505 picks

156 personnes sur Aaron Gordon à 25, 349 sur Zach laVine à 48. Comme lors du Slam Dunk Contest, c’est l’ami Zach qui gagne ce duel. Et ce coup-ci, impossible de râler auprès des juges, la TTFL est impartiale.

BLM : prendre Jaylen Brown quand il se déplace à Atlanta le 11 mars – 483 picks

38 points TTFL pour Jaylen Brown pour son retour en Géorgie, le taf est fait, ni plus, ni moins dans une soirée où la moyenne en TrashTalk Fantasy League est de 37 unités.

# Les trophées de la semaine à venir

St. Patrick : Faire best pick lors de la Saint Patrick vendredi 17 mars

En prenant de préférence Patrick Beverley ou un joueur des Celtics.

Killa Klay : Prendre Klay Thompson face aux Grizzlies le samedi 18 mars

Vue l’ambiance entre les deux équipes, on est à deux doigts d’étendre le trophée à l’ensemble des joueurs de la rencontre.

Cupcake : Prendre Kevin Durant face au Thunder le dimanche 19 mars

Relou. Tellement relou. on a déjà dû changer la date de ce trophée lors du trade de KD, mais maintenant ce serpent trouve le moyen d’être blessé et donc de rater cette rencontre.

# Notre choix de la semaine

Surveillez les Apéros TrashTalk : On ne peut qu’insister sur cela. La semaine écoulée a été terrible, malgré les avertissements . lorsqu’un Apéro sort, il ne faut pas prendre un joueur de l’équipe concerné, le risque est trop grand. Et parfois il faut même attendre deux ou trois rencontres pour attendre que la malédiction s’estompe.

Plus que quatre semaines de TrashTalk Fantasy League avant les Playoffs. C’est le moment où jamais de lancer un run pour boucler la saison au top.