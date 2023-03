Trey Murphy est resté bloqué au All-Star Weekend, Jamal Murray beat the buzzer et Herb Jones sait aussi attaquer. Voici trois infos parmi d’autres, regardez ce NBA Top 10 et vous en aurez sept de plus. Bonne semaine !

Malgré la défaite, les Blazers peuvent se réconforter avec ce gros flying tomar de Nassir Little. Gé-nial.

AD c’est très violent quand il veut, dommage qu’il veuille environ 4 fois par an.

Certes Jamal Murray était plus maçon qu’autre chose hier contre les Nets, mais ce buzzer avant la mi-temps, c’est de toute bôté.

On est d’accord que le Top 10 récompense plus la passe en mode foot US de Nikola Jokic que le dunk mignonet de Braun ? On est d’accord.

Les Wizards se sont fait découper. Mais Kispert a dunké. Les Wizards sont-ils pour autant satisfaits ?

On valide la connexion Xavi – Iniesta des Sixers, les deux se trouvent les yeux fermés.

Julius Randle s’est remis la tête à l’endroit hier, et il en profite pour passer une tête dans le Top.

Nerlens Noel aurait mieux fait de rester encore un peu sur le banc.

Fun fact : Herb Jones n’est pas qu’un défenseur élite.

Trey Murphy III s’est cru dans un dunk contest, en plein match. Quelqu’un lui a dit qu’il est en retard d’un mois ?