Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 13 au dimanche 19 mars 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Allez, on remet ça cette semaine ! Parmi les affiches qui retiennent notre attention dans ce programme, le remake des Finales NBA 2021 entre Phoenix (sans KD) et les Bucks (avec Giannis). Les Clippers joueront gros mercredi avec la réception des Warriors toujours aussi fragiles en déplacement même si on parle de leur deuxième plus petit trajet de la saison à Los Angeles. Vendredi, ce sont les Lakers qui n’auront pas trop le droit à l’erreur pour la réception des Mavericks. Samedi, on pourra faire un petit coucou à notre Rudy Gobert national contre les Raptors et dimanche on aura une impression de déjà-vu puisque que les Nets et les Nuggets s’affrontent, comme hier soir. À notre qu’avec le changement d’horaire aux US ce dimanche, les matchs NBA débuteront une heure plus tôt jusqu’au 27 mars. Ça, c’est cadeau.

Dans la nuit du lundi 13 mars

Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies à 0h30 (beIN 1)

Houston Rockets – Boston Celtics à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 14 mars

Oklahoma City Thunder – Brooklyn Nets à 1h (beIN 4)

Phoenix Suns – Milwaukee Bucks à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 15 mars

Miami Heat – Memphis Grizzlies à 0h30 (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Golden State Warriors à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 16 mars

Detroit Pistons – Denver Nuggets à 0h (beIN 3)

Brooklyn Nets – Sacramento Kings à 0h30 (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 17 mars

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards à 0h30 (beIN 4)

Portland Trail Blazers – Boston Celtics à 3h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks à 3h30 (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 18 mars

New York Knicks – Denver Nuggets à 18h (beIN 5)

Toronto Raptors – Minnesota Timberwolves à 0h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 19 mars

Brooklyn Nets – Denver Nuggets à 20h30 (beIN 4)

Portland Trail Blazers – Los Angeles Clippers à 2h (beIN 4)