Les matchs NBA auront lieu une heure plus tôt jusqu’au 27 mars !

Chaque année c’est la même, le jeu des changements d’heure en France et aux Etats-Unis fait qu’à deux reprises durant la saison, les matchs ont lieu une heure plus tôt en France.

Une bonne nouvelle pour les couche-tard, une bonne nouvelle pour les lève-tôt, une sale affaire pour ceux qui ne panent rien au changement d’heure, sûrement ceux qui ne comprennent pas non plus pourquoi c’est la main droite qui se lève dans le miroir quand ils lèvent la gauche, ou ceux qui ont du mal avec le concept d’année bissextile.

Info importante ❤️ Du dimanche 12 mars au lundi 27 mars, tous les matchs en NBA auront lieu 1h plus tôt ! Les nuits de NBA démarreront donc la majeure partie du temps à 00h plutôt que 1h du matin. Comme chaque année, c’est le jeux de changement d’heure US/FR ! Enjoy 🫶 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 8, 2023



La seule chose importante à noter ici ? C’est que jusqu’au 27 mars vous aurez donc l’occasion de mater quelques gros chocs à des heures plus décentes. Comptez sur des soirées qui débuteront à 0h plutôt qu’à 1h, ça compte, pareil pour le week-end avec deux samedis et deux dimanches qui vous proposeront des matchs en prime time et qui vous donneront une vraie bonne raison de ne pas mater la dernière bouillasse de Kev Adams ou Kad Merad.

L’équipe de nuit a le smile jusqu’aux oreilles. Le mois de mars est historiquement pauvre en intensité car les franchises NBA préparent davantage le sprint final ? Tant mieux, nous on va faire pareil et préchauffer jusqu’au 9 avril, et de bonne heure s’il vous plait !