On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater de la progression de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Rudy Gobert a battu son record de la saison au scoring, Killian Hayes semble aller mieux et Ousmane Dieng se montre avec le Thunder. Pour le reste ? On ronfle.

# RUDY GOBERT

Énorme match de la Gobe face aux Nets, ça fait du bien au moral à un mois des Playoffs. Pour cela les Playoffs il faudra déjà les faire, passer – peut-être – par un play-in, et les Loups pourront peut-être un jour compter sur le retour progressif de… Karl-Anthony Towns, en sortie de banc pourquoi pas. Et on pourra alors dire que Rudy Gobert n’a jamais eu un aussi bon back-up.

Wolves vs Sixers : 6 points à 2/6 au tir et 2/4 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes, 2 steals et 1 contre en 25 minutes

Wolves vs Nets : 26 points à 12/15 au tir et 2/6 aux lancers, 13 rebonds, 4 passes, 4 steals et 1 contre en 42 minutes

# EVAN FOURNIER

Point positif, cette semaine Evan Fournier n’a pas raté un tir et il n’a perdu aucun ballon. Ce qui fait de lui l’un des joueurs les plus propres de NBA.

Knicks @ Celtics : DNP

Knicks vs Hornets : DNP

Knicks @ Kings : DNP

Knicks @ Clippers : DNP

# NICOLAS BATUM

Nico est un peu en panne avec son tir, dans une équipe qui tente de se créer des automatismes avant les Playoffs. Deux leaders surnagent et derrière les lieutenants vont devoir se bouger et en premier lieu Nico, qui va devoir reprendre ce rôle de patron au relai des franchise players. Et tant qu’à faire prendre en main le coaching aussi, parce que Tyronn Lue ça ne va plus du tout.

Clippers vs Grizzlies : 0 point à 0/4 au tir dont 0/3 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 1 steal en 17 minutes

Clippers vs Raptors : 2 points à 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 6 rebonds et 1 passe en 15 minutes

Clippers vs Knicks : 2 points à 1/4 au tir dont 0/3 du parking, 4 rebonds et 1 passe en 16 minutes

# FRANK NTILIKINA

Frank a voulu Ntilikiner alors Frank Ntilikina 2 points face aux Suns.

Mavericks vs Suns : 2 points à 2/2 aux lancers et 1 passe en 9 minutes

Mavericks vs Jazz : 0 point à 0/1 au tir et 1 rebond en 2 minutes

Mavericks @ Pelicans : 0 point à 0/1 au tir, 2 rebonds et 1 steal en 9 minutes

Mavericks @ Grizzlies : DNP

# KILLIAN HAYES

Semaine compliquée pour Kiki avec deux matchs loupés à cause d’une blessure à la main, mais son retour en forme hier a coïncidé avec un gros temps de jeu du aux absences des uns et des autres, Jaden Ivey notamment. L’un des meilleurs matchs de sa saison, certains diront “y’a pas d’mal” mais ceux-là sont des vilains loustics.

Pistons vs Blazers : DNP

Pistons vs Wizards : DNP

Pistons vs Hornets : 1 point à 0/6 au tir dont 0/1 du parking et 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 5 passes et 1 steal en 19 minutes

Pistons vs Pacers : 17 points à 7/17 au tir dont 0/4 du parking et 3/4 aux lancers, 6 rebonds, 13 passes, 2 steals et 1 contre en 37 minutes

# OUSMANE DIENG

Ousmane Dieng a de plus en plus de responsabilités dans cette belle équipe du Thunder… qui continue de viser le play-in, portée par son incroyable leader Shai Gilgeous-Alexander. Encore un mois à performer de la sorte et on pourra parler de saison rookie réussie, malgré sa blessure du début de l’hiver.

Thunder vs Jazz : 12 points à 4/6 au tir dont 2/3 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 2 steals en 20 minutes

Thunder vs Warriors : 11 points à 4/7 au tir dont 2/4 du parking et 1/2 aux lancers, 5 rebonds et 2 steals en 19 minutes

Thunder @ Suns : 12 points à 5/13 au tir dont 2/6 du parking, 7 rebonds, 2 passes et 1 steal en 28 minutes

Thunder @ Pelicans : 3 points à 0/2 du parking et 3/4 aux lancers, 2 rebonds et 1 steal en 9 minutes

# OLIVIER SARR

Un petit passage sur le Jazz en début de semaine, Olivier Sarr c’est le Michel Jonasz de la NBA.

Thunder vs Jazz : 2 points à 1/4 au tir dont 0/2 du parking et 3 rebonds en 11 minutes

Thunder vs Warriors : DNP

Thunder @ Suns : DNP

Thunder @ Pelicans : DNP

# THEO MALEDON

Théo Maledon s’éclate plutôt en G League du côté du Swarm de Greensboro.

Hornets @ Nets : DNP

Hornets @ Knicks : DNP

Hornets @ Pistons : DNP

Hornets vs Jazz : DNP

# MOUSSA DIABATÉ

Moussa Diabaté s’éclate plutôt en G League du côté des Clippers d’Ontario.

Clippers vs Grizzlies : DNP

Clippers vs Raptors : DNP

Clippers vs Knicks : DNP

Et en G League

# SEKOU DOUMBOUYA

Delaware Blue Coats @ Raptors 905 : DNP

Delaware Blue Coats @ Raptors 905 : DNP

Delaware Blue Coats vs College Park Skyhawks : 3 points à 1/1 du parking et 1 rebond

# THEO MALEDON

Greensboro Swarm @ Rio Grande Valley Vipers : 24 points à 9/15 au tir dont 2/7 du parking et 4/6 aux lancers, 5 rebonds, 4 passes et 2 steals en ? minutes

Greensboro Swarm @ Austin Spurs : 15 points à 5/11 au tir dont 2/5 du parking et 3/5 aux lancers, 3 rebonds, 5 passes et 2 steals en ? minutes

# JOEL AYAYI

Lakeland Magic vs Grand Rapids Gold : 9 points à 4/7 au tir dont 1/1 du parking, 7 rebonds et 3 passes en 33 minutes

Lakeland Magic vs Wisconsin Herd : 7 points à 3/8 au tir dont 1/1 du parking, 13 rebonds, 4 passes et 1 steal en 22 minutes

Lakeland Magic vs Wisconsin Herd : 15 points à 7/7 au tir et 1/1 aux lancers, 12 rebonds, 6 passes et 1 contre en 28 minutes

# OUSMANE DIENG

Oklahoma City Blue vs Salt Lake City Stars : DNP

Oklahoma City Blue vs Salt Lake City Stars : DNP

# ADAM MOKOKA

Oklahoma City Blue vs Salt Lake City Stars : 11 points à 5/13 au tir dont 0/4 du parking et 1/1 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en ? minutes

Oklahoma City Blue vs Salt Lake City Stars : 13 points à 5/14 au tir dont 1/5 du parking et 2/3 aux lancers, 3 rebonds et 2 passes en ? minutes

# OLIVIER SARR

Oklahoma City Blue vs Salt Lake City Stars : DNP

Oklahoma City Blue vs Salt Lake City Stars : 17 points à 7/11 au tir dont 1/2 du parking et 2/3 aux lancers, 10 rebonds, 6 passes, 2 steals et 6 contres en ? minutes

# SIDY CISSOKO

G League Ignite @ Raptors 905 : 11 points à 3/8 au tir dont 1/1 du parking et 4/7 aux lancers, 3 rebonds, 8 passes, 1 steal et 2 contres en ? minutes

G League Ignite @ College Park Skyhawks : 4 points à 1/7 au tir dont 0/4 du parking et 1/3 aux lancers, 1 rebond, 2 passes, 1 steal et 1 contre en ? minutes

G League Ignite @ College Park Skyhawks : 10 points à 4/9 au tir dont 1/2 du parking et 1/1 aux lancers, 1 rebond, 5 passes et 1 steal en 26 minutes

# MOUSSA DIABATE

Ontario Clippers vs Maine Celtics : 15 points à 6/10 au tir et 3/5 aux lancers, 9 rebonds, 3 steals et 1 contre en 32 minutes

Ontario Clippers @ Grand Rapids Gold : 21 points à 9/16 au tir dont 0/1 du parking et 2/4 aux lancers, 16 rebonds, 4 steals et 4 contres en 33 minutes

Ontario Clippers @ Cleveland Charge : 14 points à 7/11 au tir dont 0/1 du parking, 12 rebonds, 1 passe, 2 steals et 1 contre en ? minutes

Ontario Clippers @ Cleveland Charge : 17 points à 6/11 au tir et 5/7 du parking, 12 rebonds, 1 passe et 3 steals

Quelques vidéos tricolores

