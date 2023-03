La course aux Playoffs : mouchoir de poche à l’Ouest, le sprint final s’annonce renversant

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Nuggets – Nets : 120-122 (stats)

: 120-122 (stats) Hornets – Cavs : 108-114 (stats)

: 108-114 (stats) Sixers – Wizards : 112-93 (stats)

– Wizards : 112-93 (stats) Pelicans – Blazers : 127-110 (stats)

– Blazers : 127-110 (stats) Spurs – Thunder : 90-102 (stats)

: 90-102 (stats) Lakers – Knicks : 108-112 (stats)

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Thunder et Pelicans : concentrons-nous sur la principale attraction de la nuit, à savoir la bataille pour les 9e et 10e places. En gagnant leurs matchs, le Thunder et les Pelicans se retrouvent une fois encore à ex-aequo avec les Lakers et le Jazz. Il reste quatorze matchs à chacune des quatre équipes pour se détacher du wagon par le bon côté : lesquelles sauront saisir leur chance ?

Mauvaise opération du jour – Lakers et Blazers : la défaite des Lakers les replace dans une course qu’ils ne voulaient plus connaître. Il y a toutefois bien pire dans la vie : en perdant à New Orleans, les Blazers, 13e, ont probablement dit adieu au Top 10.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Pistons – Pacers

0h30 : Heat – Jazz

0h30 : Mavs – Grizzlies

0h30 : Hawks – Wolves

1h : Rockets – Celtics

3h : Kings – Bucks

3h : Warriors – Suns

