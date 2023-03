Depuis quelques semaines, les Celtics ne dégagent plus cette sensation de sérénité et de force qu’ils avaient depuis le début de la saison. La faute à Joe Mazzulla qui n’aurait plus la main sur ses joueurs et ferait des mauvais choix tactiques ? C’est ce que répète le journaliste Bill Simmons de The Ringer dans son podcast.

Est-ce que la mauvaise passe des Celtics serait à imputer à Joe Mazzulla ? C’est en tout cas ce qu’affirme Bill Simmons dans son podcast. Et c’est vrai que lorsqu’on prend du recul, on s’aperçoit que Boston n’affiche pas la même force tranquille que depuis le début de saison. Il y a cette série de quatre défaites en cinq matchs dont trois de suite la semaine dernière contre les Nets, les Knicks (x2) et les Cavs. Les C’s ont même perdu leur place de leader de la conférence Est au profit des Bucks, qui eux enchaînent fort et démolissent la Ligue. Les choix tactiques de Mazzulla sont donc remis en cause notamment quand le money time approche. Le journaliste de The Ringer le démonte en pointant du doigt tout ce qui n’allait pas pour lui.

“Je ne sais pas si Joe Mazzulla est un mauvais coach, mais je sais qu’il est encore en phase d’apprentissage. Et un contender ne peut pas avoir un tel coach. Il met le même cinq bien trop longtemps : Smart, Brown, Tatum, Horford, Williams. Derrick White est le troisième meilleur joueur des Celtics cette saison et ne joue pas dans le money time. […] Ses choix de temps-morts lui coûtent beaucoup de victoires. Je pense que s’il y a une série 2-7 entre Boston et Miami, Spoelstra va outcoacher Mazzulla et donner une chance au Heat.”

Ces arguments sont recevables mais peut-être un chouïa trop à chaud. Il ne faut pas oublier comment Joe Mazzulla a très bien géré la transition avec Ime Udoka en début de saison, et les Celtics ont maintenu cette première place de l’Est durant de nombreux mois. En ce moment, les Trèfles ne sont pas dans leur meilleure forme, certes, mais de là à s’inquiéter pour les Playoffs… doucement. Les joueurs du Massachussetts se sont repris tout récemment avec deux victoires contre les Blazers et les Hawks et leur prochain match contre les Rockets devrait être une formalité, de quoi relancer la machine à gagner et se recréer une dynamique de victoires. Et on rappelle que Boston n’est qu’à 1,5 match de reprendre son trône.

Source texte : Bill Simmons Podcast