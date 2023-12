Dans la large victoire des Raptors à Washington hier, le coach Darko Rajakovic a changé de cinq majeur : exit Dennis Schroder, welcome Gary Trent Jr.. Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? Que Scottie Barnes est désormais le meneur des Dinos, un rôle qui lui convient bien.

On vient officiellement d’entrer dans l’ère “Point Scottie”, et les premiers résultats sont très encourageants.

Victoire de 30 points à Washington, 132 points marqués, 43 passes décisives, le tout avec un taux de réussite de 57% au tir et presque 40% à 3-points. Pour la première de Barnes en tant que meneur de jeu des Raptors, Toronto a tout simplement sorti l’un de ses meilleurs matchs de la saison en attaque.

“Cela faisait un moment qu’on imaginait faire ce changement. C’était une bonne opportunité aujourd’hui pour donner plus la balle à Scottie Barnes et on voulait aussi que Dennis aide la second unit.” – Darko Rajakovic, coach de Toronto

Auteur de 20 points, 12 rebonds et 8 passes à 8/16 au tir (4/8 à 3-points), Scottie Barnes a profité de ce surplus de responsabilités pour briller. Quant à Schroder, il a terminé avec 9 points et 10 passes en 28 minutes, et surtout un plus/minus de +29 quand il était sur le terrain. Autant dire que la petite expérimentation a très bien marché, même si les Raptors ont largement été aidés par le niveau défensif des Wizards (pire défense NBA cette année).

Le choix de Darjo Rajakovic a non seulement pour objectif de développer encore un peu plus les belles qualités de playmaker que possède déjà Scottie Barnes, mais il s’inscrit aussi dans une volonté de trouver un meilleur équilibre collectif. La titularisation de Gary Trent Jr. – 38% à 3-points en carrière – permet d’écarter le jeu, ouvrant ainsi plus d’espaces à Barnes (et Pascal Siakam, 11 passes hier). Et la mise sur le banc de Schroder permet aux Raptors d’avoir un meneur pour booster la second unit. Cela représentait des vrais besoins pour des Dinos en galère ces derniers temps.

Pour rappel, Toronto restait sur 10 défaites en 13 matchs avant la rencontre à Washington. Autant dire qu’il était temps de changer quelque chose. On ne dit pas que tous les problèmes des Raptors sont tout d’un coup réglés, mais il sera intéressant de surveiller les perfs de Barnes dans cette nouvelle configuration, ainsi que les résultats collectifs et leur impact sur les choix effectués à la prochaine trade deadline.

L’idéal étant, avis personnel, que Jakob Poeltl puisse rester titulaire mais bascule vite sur les minutes avec Schroder dans le second unit.

Ainsi tu vas jusqu’au bout de ton délire spacing : Scottie, OG, Siakam, GTJ et qui tu veux en autre sniper. Pas Poeltl.

À tester.

