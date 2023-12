Sur cinq défaites en sept matchs, les Rockets sont dans le dur actuellement. Symbole de leurs difficultés : Jalen Green, qui connaît un mois de décembre très compliqué. Mais son coach Ime Udoka continue de croire en lui.

En début de saison, on se demandait quel jeunot allait s’imposer comme un patron aux côtés des vétérans Fred VanVleet et Dillon Brooks. Jalen Green ? Plutôt Alperen Sengun ? Quid de Jabari Smith Jr. ? Nous sommes aujourd’hui à la fin de l’année 2023 et la bonne réponse n’est clairement pas la première.

Alors que le pivot turc cartonne et que JSJ montre une belle progression dans sa campagne sophomore, Green peine à franchir un cap. Son mois de décembre ? Il est hardcore : 13,6 points, 4,3 rebonds et 2,8 passes de moyenne, le tout à seulement 34% au tir et un pauvre 29% du parking. Une production qui est très loin des attentes entourant le deuxième choix de la Draft 2021, et qui plombe forcément les Rockets.

Malgré tout, le coach Ime Udoka compte toujours sur Jean Vert (via le Houston Chronicle).

“Évidemment, si Jalen jouait mieux, on n’aurait pas autant de mal en attaque et on n’aurait pas besoin de se reposer sur d’autres gars et leur donner autant de minutes. Mais on va faire en sorte qu’il garde la confiance, on va continuer à l’aider pour qu’il progresse dans certains aspects du jeu, et il finira par franchir ce cap.”

Udoka assure que bencher Jalen Green n’est pas dans ses plans aujourd’hui. On pouvait se poser la question sachant que l’arrière de 21 ans a vu son temps de jeu se réduire au cours des derniers matchs, lui qui n’a joué que 19 minutes face aux Pacers avant-hier (pour 5 petits points). On se rappelle aussi que plus tôt dans la saison, il a parfois été mis sur le banc dans des fins de matchs serrées.

Ime Udoka isn’t benching Jalen Green. But the #Rockets coach had plenty to say about Green’s poor play of late.

“He's struggling to read what [defenses] are doing, and he's passing up some looks and forcing some others."

Full quote and story ⬇️ @chron:https://t.co/gX7GVgzFV6

— Michael Shapiro (@mshap2) December 27, 2023

On attend souvent des joueurs de troisième année, en particulier ceux qui sont draftés haut comme Jalen Green, qu’il change de dimension. Ils ont deux ans d’expérience derrière eux, ils sont censés mieux comprendre le jeu NBA, et commencent à avoir leurs repères. Mais Green va plutôt en sens inverse.

Si la baisse de ses stats au scoring (17 points cette année, 22 l’an passé) n’est pas forcément choquante sachant qu’il évolue désormais avec de meilleurs coéquipiers et que la balle est mieux partagée, c’est plutôt la baisse au niveau de son efficacité offensive (39% au tir, 33% de loin, pires chiffres en carrière) qui est inquiétante.

“Je ne pense pas qu’il prend les meilleurs shoots. Il hésite, ça se voit”, ajoute Udoka. “Je pense que parfois, il a du mal à lire les défenses, il ne prend pas les tirs ouverts et force d’autres tirs. Il doit s’améliorer dans ce secteur, lire le jeu et prendre ce que la défense lui donne.”

Jalen Green a réussi à sortir un peu la tête de l’eau hier face aux Suns (23 points en 26 minutes, 6/12 du parking), mais il va devoir faire bien plus pour aider les Fusées à redécoller.

__________

Source texte : Houston Chronicle