La performance exceptionnelle de Luka Doncic contre les Knicks fête son premier anniversaire. Un triple-double à plus de 60 points venu d’un autre monde. Ou lorsque Ljubljana avait mis New York à ses pieds.

Un an, âge de découverte et d’exploration. Celui qui, il y a peu n’était qu’un nouveau-né prend désormais ses marques, commence à reconnaître d’autres personnes que ses parents et troque les pleurs et les sourires comme mode principal de communication pour de plus nombreux balbutiements. Avec un petit peu de chance, le nourrisson fait ses nuits et a effectué ses premiers pas. Dans tous les cas pour son anniversaire, on l’aide encore à déchirer les emballages de ses cadeaux.

Un anniversaire d’un an en NBA est peut-être moins symbolique, mais ça ne veut pas dire que moins de choses ont changé. Le 28 décembre 2022, Kevin Durant évoluait aux Brooklyn Nets, Victor Wembanyama était entraîné par Vincent Collet, Ja Morant n’avait pas encore de problème de pistolets et Zach LaVine était toujours un joueur respecté en NBA.

Mais si une chose n’a pas évolué, c’est bien le fait que Luka Doncic est un des meilleurs joueurs de la Grande Ligue. Un killer venu de Slovénie, en maîtrise complète de son corps généreux et de son tempo, celui qu’il donne à tout match auquel il participe.

Le 28 décembre 2022, les Knicks se déplacent à l’American Airlines Center et ne s’attendent pas, quelques jours après Noël, à rencontrer un père fouettard venu d’Europe de l’Est.

Dès le premier quart-temps, le ton est donné par Luka Doncic. Le Slovène inscrit 16 points à 5/7 au tir et fait comprendre à Immanuel Quickley et Quentin Grimes que la soirée s’apprête à être longue. D’autant plus que R.J. Barrett se blesse après seulement une minute de jeu et que le troisième homme envoyé en mission sur le génie s’appelle désormais Miles McBride. Spoiler : la mariée ne va pas apprécier la cérémonie.

La soirée se poursuit et Luka fait du Luka, mais les Knicks résistent bien. Mieux, ils dominent. À quatre secondes de la fin d’un dernier quart-temps au cours duquel le meneur des Mavs a déjà inscrit 16 points, New York mène de deux unités et Doncic n’a plus qu’un lancer franc. Il le rate exprès. Miraculeusement la balle revient dans ses mains et il parvient par un geste peu académique à emmener les deux équipes en prolongation.

Luka Doncic career-high 53 point triple-double, and then does this.https://t.co/pU9Em4dJRC pic.twitter.com/eiku0RTA8g

— Rob Perez (@WorldWideWob) December 28, 2022

La célébration n’est pas non plus très esthétique, mais l’essentiel est ailleurs : Luka Doncic a désormais cinq minutes de plus pour battre son record en carrière et tenter de remporter le match. Missions réussies puisque le Slovène inscrira sept points supplémentaires et mènera la franchise texane à une victoire 126 à 121.

La ligne statistique finale est indescriptible : 60 points, 21 rebonds, 10 passes décisives à 21/31 au tir, 2/6 de loin et 16/22 aux lancers. Un triple-double à plus de 60 points que seul James Harden avait déjà réalisé, et un record au scoring pour un Européen dans la Grande Ligue qui tiendra jusqu’au massacre d’Indiana par Giannis Antetokounmpo (64 points) onze mois plus tard.

Il y a un an, Luka Doncic fêtait Noël en retard. Cette année, il a décidé d’être à l’heure contre les Suns (50 points), mais le constat reste le même : les adversaires des Mavs ne passent que rarement des bonnes fêtes de fin d’année.