Pour le dessert de ce NBA Christmas Day, Luka Doncic a dévoré les Phoenix Suns. Lors de la victoire des ses Mavericks 128 à 114, le génie Slovène a fait étalage de toute sa panoplie offensive pour gâcher les fêtes des habitants de l’Arizona. 50 points, 6 rebonds et 15 passes décisives !!!

Le box-score de cette rencontre historique

Hier matin, dans la preview de cette rencontre entre les Phoenix Suns et les Dallas Mavericks, nous écrivions ceci : “il n’y aura plus que 12 personnes en France devant la cinquième et dernière rencontre de ce Christmas Day entre les Suns et les Mavericks. Le saumon aura fait son effet, le champagne aussi, surtout, et vous vous réveillerez en constatant que Luka Doncic est un bon joueur de basket-ball.” Nous ne vous avions pas menti.

Il est difficile de trouver les qualificatifs pour exprimer ce que le meneur des Mavericks vient de faire subir à la défense des Suns. Il a joué à son rythme, toute la rencontre, a limité les erreurs et à la fin du bal, les musiciens ont été payés puisque la ligne statistique est exceptionnelle : 50 points, 6 rebonds, 14 passes décisives, 4 interceptions et 3 contres à 15/25 au tir, 8/16 de loin et 12/12 sur la ligne des lancers.

WHAT A NIGHT ‼️

LUKA DONCIC HAS 50 PTS IN PHOENIX 🤯

📺 #NBAXmas on ESPN

— NBA (@NBA) December 26, 2023

Grâce à cette performance, Luka Doncic est entré dans l’histoire de la balle orange à trois niveaux. Tout d’abord, il est devenu le sixième plus jeune joueur de l’histoire à atteindre les 10000 points en NBA après LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Carmelo Anthony et Tracy McGrady. Il a dépassé cette marque grâce à un shoot longue-distance dans le premier quart-temps. Il est aussi désormais le troisième joueur ayant inscrit le plus de points lors d’un match le soir de Noël après Bernard King et Wilt Chamberlain (à égalité avec Rick Barry). Enfin, avec huit brindilles à longue distance au cours de la rencontre, il a égalé le record des Christmas Days.

Dallas' Luka Dončić (50 points) is the fourth player to score at least 50 points in a game on Christmas Day:

▪️ Bernard King (60 in 1984)

▪️ Wilt Chamberlain (59 in 1961)

▪️ Rick Barry (50 in 1966)

▪️ Luka Dončić (50 in 2023)

— NBA Communications (@NBAPR) December 26, 2023

Grâce à cette performance et bien accompagné par Derrick Jones Jr (23 points) et Dereck Lively II (20 points et 10 rebonds), il a mené son équipe à la victoire sur le score de 128 à 114.

Côté Phoenix, on attendait Devin Booker et Kevin Durant, on a eu Grayson Allen et Chimezie Metu. Les deux habituels role players ont excellé cette nuit et ont longtemps maintenu leur équipe dans le match. L’arrière a envoyé 33 points tandis que l’intérieur a compilé 23 points et 19 rebonds en sortie de banc.

Grâce à leurs deux sauveurs du soir, la franchise de l’Arizona a recollé dans le troisième quarts-temps, mais avec leurs leaders dans une si petite forme, il fut impossible de rivaliser avec Luka Doncic et les siens dans le money-time.

Quoi de plus logique que Luka Magic pour célébrer la magie de Noël ?