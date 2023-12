Je sais, tu sais, nous savons, lequel, laquelle et ses composés : il n’y aura plus que 12 personnes en France devant la cinquième et dernière rencontre de ce Christmas Day entre les Suns et les Mavericks. Le saumon aura fait son effet, le champagne aussi, surtout, et vous vous réveillerez en constatant que Luka Doncic est un bon joueur de basket-ball. Maintenant que c’est dit, on va quand même vous donner des raisons de veiller, alors alumez la cafetière et c’est parti.

“Everybody acting tough when they’re up” : Cette phrase est probablement l’une des plus mémorables de ces dernières années sur la planète NBA. Les Phoenix Suns venaient de remporter le match 5 de la demi-finale de conférence les opposant aux Dallas Mavericks en 2022 et Luka Doncic n’avait pas apprécié l’attitude condescendante de ses adversaires dans la victoire. La suite de l’histoire ? Un succès à domicile des Texans au Game 6 avant un massacre dans la rencontre décisive au cours de laquelle le Slovène inscrira le même nombre de points que l’ensemble de l’équipe de l’Arizona lors de la première mi-temps.

“Yeah of course.”

—Luka, when asked if he was aware that he scored as many points as the Suns at halftime 🤣 pic.twitter.com/8cI20dRBSv

— SportsCenter (@SportsCenter) May 16, 2022

Deux équipes qui ne partiraient donc pas en vacances ensemble… mais qui sont contraintes par la NBA à célébrer Noël sur le même parquet pour notre plus grand bonheur.

Luka Doncic aura de surcroît l’occasion d’atteindre les 10 000 points en carrière lors de cette rencontre. Le franchise player des Mavericks n’est plus qu’à 11 unités de cette barre et devrait donc y arriver après environ trois minutes de jeu.

En face, les Suns ne se laisseront pas faire. Depuis cette cruelle élimination en 2022, ils se sont débarrassés de Chris Paul et ont récupéré Kevin Durant, légère amélioration. Malheureusement, Bradley Beal ne sera pas en tenue ce soir et va pouvoir célébrer les fêtes comme un être humain normal : en s’envoyant une pintade d’1,2 kg. C’est peut-être donc lui, le vrai vainqueur de cette rencontre.

Kevin Durant pour sa part, retrouvera une connaissance de longue date ce lundi soir puisque Kyrie Irving devrait également être en tenue pour les Mavericks. L’occasion pour les deux hommes de critiquer les Brooklyn Nets avant et après la rencontre.

Quatre All-Stars seront donc sur le parquet à 4h30 du matin dans l’Arizona. Or, regarder les quatre quarts-temps de cette rencontre sur une télé 4K est le meilleur moyen de digérer l’excès de quatre-quarts et d’Arizona. C’est scientifiquement prouvé par le scientifique préféré de Kyrie Irving.

