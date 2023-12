Treize heures de basket, de 18h pétantes à environ 7h du matin. Ceux qui survivront à cette nuit dantesque pourront le rajouter sur leur CV de fan, et pour les autres pas de jugement, on fait tous comme on peut. On vous présente ce NBA Christmas Day 2023 ? Allez !

Le programme de la nuit :

Le match à ne pas rater : Suns – Mavericks

Peut-être pas le match le plus fou de la soirée, mais c’est en tout cas celui qui définira la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Une seule chose à dire : si vous êtes encore debout à la fin de ce match et ce sans avoir fermé l’œil de la nuit une seule seconde, vous faites partie des élus, de cette petite centaine de personnes qui réussissent l’exploit (sans mentir) de se faire le Christmas Day de fond en comble, de A à Z.

Mais aussi…

Le Madison Square Garden en apéro

Les deux derniers champions NBA en entrée

LeBron James en plat principal

Jimmy Butler qui sert le fromage et Tyrese Maxey la bûche

Les Français de la nuit