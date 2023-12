Le pari spécial NBA Christmas Day : 140€ à gagner en misant sur un Giannis Antetokounmpo et des Bucks qui mangent le Garden

Non seulement ce jour de Noël est un lundi, meilleur jour de la semaine mais, en plus, comme chaque année la NBA nous a concocté un programme de gala avec cinq matchs dont trois à des horaires parfaitement adaptés au fuseau horaire de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin et des respecter quelques grandes règles pour que ça reste du fun avant tout.

Comme chaque année, nous vous proposons quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

18h : Knicks (2,40) – Bucks (1,58)

20h30 : Nuggets (1,35) – Warriors (3,15)

23h : Lakers (2,25) – Celtics (1,66)

2h : Heat (1,65) – Sixers (2,20)

4h30 : Suns (1,59) – Mavericks (2,30)

Le pari qu’on sent bien

Giannis Antetokounmpo marque minimum 30 points et les Bucks battent les Knicks (2,40) : lors de leur dernier match, les Bucks ont gagné chez… les Knicks. Une victoire assez tranquille, de 19 points, qui promet une bataille plus serrée pour ce match de Noël façon back-to-back. Les Bucks restent favoris pour une victoire qui serait leur huitième de suite mais ils devront probablement compter sur un Giannis Antetokounmpo agressif et scoreur. ATTENTION, le Grec a un petit souci au pied qui ne devrait pas l’empêcher de jouer mais c’est à surveiller. Sinon : 30 points, c’est un peu moins que sa moyenne depuis le début de la saison et en l’absence de Mitchell Robinson sous les cercles, Giannis aura tout loisir de venir faire sa loi et marquer à volonté. Donc, il nous faut un match serré pour que Giannis pousse fort et score. Et si Giannis pousse fort et score, on voit les Bucks enchaîner. Cote à 2,40, elle est pas belle la dinde ?

Le combiné de Noël

Victoire des Nuggets face aux Warriors + Victoire du Heat face aux Sixers (2,23) : un combiné qui s’appuie sur deux cotes de favoris pour la gagne dans leurs matchs respectifs. Les Nuggets à la maison face à des Warriors qui vont mieux donc gaffe à la “surprise”. Cote à 1,35. Le Heat, chez lui, face à des Sixers sans Joel Embiid. Cote à 1,65.

La folie de Noël

Nikola Jokic à minimum 25 points, 10 rebonds et 10 passes décisives (3,50) : à 20h30 heure française, donc heure de dîner de Noël, est-ce qu’imaginer NIkola Jokic faire un festin sur la raquette des Warriors est vraiment une folie ? Vous avez quelques heures pour répondre à cette question.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

