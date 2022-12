Le pari spécial NBA Sunday : 100€ à gagner en misant sur un Devin Booker qui continue à briller face aux Spurs

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 4 décembre, la saison régulière 2022-23 bat son plein et les bonnes habitudes façon NBA Sunday sont présentes avec huit matchs au programme dont deux à des horaires parfaits pour le fuseau de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d'entre vous, en espérant que cela vous sera utile.

21h30 : Pelicans (1,90) – Nuggets (1,95)

22h00 : Spurs (5,20) – Suns (1,18)

00h00 : Nets (2,20) – Celtics (1,70)

00h00 : Pistons (3,00) – Grizzlies (1,42)

00h00 : Knicks(2,30) – Cavaliers (1,66)

00h00 : Wizards (1,75) – Lakers (2,15)

00h00 : Kings (1,69) – Bulls (2,25)

02h00 : Blazers (1,63) – Pacers (2,35)

Le pari qu’on sent bien

Devin Booker minimum 25 points ET 5 rebonds ET 5 passes décisives contre les Spurs (2,00) : l’arrière des Suns est très en forme depuis le début de saison et carrément en feu depuis 10 jours. Toujours sans Chris Paul, il sera une nouvelle fois le premier ball-handler et le scoreur principal des Cactus. Booker va avoir un bon nombre de tirs et si ça tombe un minimum dedans, les 25 unités ne devraient pas être un souci. Le risque de cette cote étant plutôt l’obtention combinée de 5 rebonds et 5 passes décisives pour Book’. Cependant, même si les Suns sont les grands favoris de cette rencontre, on va compter sur les Spurs pour s’accrocher et ainsi garder Booker le plus possible sur le parquet. L’idée étant de le voir atteindre ses moyennes de saison en rebonds et en caviars.

Le combiné à tenter

Les Grizzlies battent les Pistons + les Cavaliers battent les Knicks (2,50) : les Cavs sont sur deux victoires consécutives, ils sont bien installés sur le podium de l’Est et auront à cœur de mettre la pression sur ces Knicks très irréguliers afin de repartir de New York avec un nouveau W au compteur. La cote est à 1,66. Les Grizzlies sont de passage chez des Pistons toujours privés de cade Cunningham. Les ours doivent gagner. La cote est à 1,42.

Une petite folie pour finir ?

Nikola Jokic minimum 25 points ET 10 rebonds ET 7 passes décisives (3,15) : on peut s’attendre à un match serré entre Nuggets et Pelicans ce soir. Denver aura besoin de la production de son pivot serbe. Le double MVP est capable de cuisiner Jonas valanciunas et ses potes intérieurs de la Nouvelle Orléans. La ligne de stats demandée est copieuse mais il ne s’agirait que d’une « petite folie ».

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

