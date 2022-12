Programme NBA : Jayson Tatum rend visite à Kevin Durant, duel de calibres MVP sur le poste 3

Dimanche soir, Sunday Night, plein de basket et plein de bonnes choses à se mettre sous la dent. Huit rencontres au programme, largement de quoi satisfaire toutes les envies même les plus folles. Du genre mettre une lucarne alors qu’il y a déjà 2-1 pour la France.

# LE PROGRAMME

21h30 : Pelicans – Nuggets (beIN 4)

22h : Spurs – Suns

0h : Wizards – Lakers

0h : Pistons – Grizzlies

0h : Kings – Bulls

0h : Knicks – Cavaliers (beIN 5)

0h : Nets – Celtics

3h : Blazers – Pacers

# À NE PAS MANQUER

Nets – Celtics, où l’apogée du poste 3 sous les projos d’un Barclays Center qui ne sait absolument pas à quoi s’attendre. Les Nets sont sur quatre victoires consécutives, tandis que les hommes de Joe Mazzulla restent sur une déconvenue pour leur seconde réception du Heat en back-to-back. Une série bien saillante donc, et une défaite survenue en bout de course qui ne veut pas dire grand-chose. Il est toutefois primordial pour les Celtics de se relancer au tout début d’un road-trip TI-TA-NESQUE. Raptors, Suns, Warriors, Clippers et Lakers attendent Boston après ce premier rendez-vous. Toper un deuxième revers de suite instaurerait le doute dans les têtes vertes. À Brooklyn, on s’en fout pas mal des calculs et on prend ce qu’il y a à prendre : 6e place de la Conférence Est, 13 victoires pour 11 défaites, la remontée se fait tranquilou-bilou. Coup dur, Ben Simmons et Yuta Watanabe sont absents. Pour le petit zoom individualités, Kevin Durant est tout feu tout flamme et Jayson Tatum aussi (bien que le second reste sur une performance à 5/18 au tir dont 0/7 du parking). Objectif gagner des points dans une course au MVP pour l’instant dominée par le leader des C’s.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT