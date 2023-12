Quatrième rencontre du Christmas Day, le Heat – Sixers de 2h du matin devait opposer le MVP Joel Embiid à l’un des meilleurs pivots défensifs en NBA, Bam Adebayo. Malheureusement le premier sera absent, ce qui va forcément rebattre les cartes.

37,4 points de moyenne sur les 14 derniers matchs. 13 perfs consécutives à 30 points – 10 rebonds. Quatre matchs à minimum 40 pions sur ses six dernières apparitions.

Les stats parlent d’elles-mêmes : Joel Embiid est le joueur le plus chaud du moment en NBA et rien ni personne ne semble capable de l’arrêter… sauf une blessure. Parce que oui, Jojo s’est fait mal à la cheville lors de son dernier match face aux Raptors et même s’il a terminé cette rencontre avec 31 points, 10 rebonds et 9 passes, il ne sera pas disponible pour le Christmas Day à Miami.

Un joli cadeau de Noël pour le Heat, la tuile pour les Sixers.

For all the comments about Joel Embiid ducking the Christmas game here is the video of him rolling his ankle Friday night vs the Raptors. He stayed in and finished with 31 pts, 10 Rebs, 9 asts

The optics are bad but his long-term healthy is way more important than 1 game pic.twitter.com/VXf1uMpDAj

— Sean Barnard (@Sean_Barnard1) December 24, 2023

Philadelphie a joué trois matchs sans Joel Embiid cette année. Résultat ? Trois défaites. Alors certes, c’était contre Boston (1er à l’Est), Minnesota (1er à l’Ouest) et la Nouvelle-Orléans (7e à l’Ouest). Ça arrive à des gens bien de s’incliner contre ces équipes-là mais ce n’est pas ce qui va rassurer les fans de Philly. Car en face, il y aura une équipe de Miami qui adore pourrir la vie des Sixers (remember les Playoffs 2022). Et en plus elle pourrait – contrairement à Philly – être au complet ce soir.

Si Jimmy Butler et Haywood Highsmith sont officiellement listés comme “incertain”, Bam Adebayo et Tyler Herro ont quitté l’infirmerie depuis trois matchs et n’ont pas perdu de temps pour retrouver leur rythme. En particulier le second, en feu total avec quasiment 28 points de moyenne à 55% au tir, 50% à 3-points et 90% aux lancers depuis son retour. Avec un Duncan Robinson qui a également la main chaude, la bande du coach Erik Spoelstra (qui est invaincu à Noël rappelons-le) tourne plutôt bien, elle qui reste sur deux victoires de suite et six sur les neuf derniers matchs.

Vous l’avez compris, le challenge est de taille pour Philadelphie. La belle solidité collective démontrée par le groupe de Nick Nurse cette saison sera mise à rude épreuve sans Embiid (et sans Nico Batum aussi), et leur belle dynamique actuelle (huit succès en neuf matchs, troisième place à l’Est) risque d’en prendre un coup.

À Tyrese Maxey et ses copains de step-up pour prouver à tout le monde que les Sixers ne sont pas totalement Embiid-dépendants.

