Programme NBA : énorme mercredi Panzani au menu, avec 13 matchs dont un « sublime » Pelicans – Thunder

Le mercredi tout est permis, et la NBA l’a bien compris. Ce soir au programme, un menu XXL de treize matchs. Des superstars, du contender, de l’outsider, des duels de cancres… Accrochez-vous bien parce que cette nuit c’est double dose pour tous… de NBA hein.

_____

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021

1h : Magic – Nets

Magic – Nets 1h : Cavaliers – Wizards

Cavaliers – Wizards 1h30 : Rockets – Pistons

Rockets – Pistons 1h30 : Celtics – Raptors

Celtics – Raptors 1h30 : Knicks – Bucks

Knicks – Bucks 2h : Bulls – Mavericks (sur beIN Sports 1)

Bulls – Mavericks (sur beIN Sports 1) 2h : Pelicans – Thunder

Pelicans – Thunder 2h : Grizzlies – Hornets

Grizzlies – Hornets 2h30 : Spurs – Kings

Spurs – Kings 3h : Nuggets – Pacers

Nuggets – Pacers 3h : Suns – Blazers (sur beIN Sports 4)

Suns – Blazers (sur beIN Sports 4) 4h : Warriors – Wolves

Warriors – Wolves 4h : Lakers – Heat

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Los Angeles Lakers – Miami Heat (4h) : sur treize matchs forcément il y a de belles affiches, New York – Milwaukee ou Chicago – Dallas par exemple, mais ce Los Angeles – Miami a une saveur particulière. Tout d’abord car c’est un LeBronico, même si le principal intéressé ne sera pas en tenue ce soir à cause de sa blessure à l’abdomen. Mais aussi car c’est le remake de la Finale 2020 remportée par les Lakers. De l’eau a coulé sous les ponts depuis mais Jimmy Butler doit toujours vouloir se venger à chaque fois qu’il hume le parfum des Californiens. En ce moment, ce parfum ne sent pas la rose : des blessures en pagaille, six victoires pour cinq défaites et une huitième place à l’Ouest. En l’absence du patron, c’est l’hydre à deux têtes Carmelo Anthony Davis qui a hérité des clefs du camion. Melo et Davis portent les Lakers et Russell Westbrook tente d’être moins effrayant dans le jeu, alors quoi de mieux qu’une victoire contre la meilleure équipe de l’Est pour définitivement lancer la saison ? Miami, évidemment, ne l’entend pas de cette oreille. Avec son joli bilan de sept victoires pour trois défaites, le Heat arrive en ville pour faire sa loi. Jimmy Butler est toujours incandescent et le cafetier espère bien se défouler au Staples Center après la belle amende que la NBA lui a envoyé suite aux débordements face à Denver. Du côté des potentiels absents, on a Tyler Herro, P.J. Tucker et Bam Adebayo côté Heat, tandis que Rajon Rondo et Austin Reaves sont incertains à Los Angeles. Quoi qu’il arrive on retrouvera Jack Nicholson et deux équipes qui ont soif de victoires cette nuit dans l’arène. Et si jamais le ton monte, Rajon Rondo pourrait bien ressortir ses gants de boxe, alors nous on a déjà hâte d’y être !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Kevin Durant qui arrive en Floride pour dépecer Cole Anthony et sa bande de potes. Peut-être qu’à l’occasion James Harden arrivera enfin à jouer sans râler sur les arbitres.

Un match de plus dans la conquête du titre de MVP pour Kyle Kuzma, et cette fois le train s’arrête en gare de Cleveland. Une gare gardée par le meilleur joueur de la Conférence Est la semaine dernière.

Les cancres s’affrontent dans ce Rockets – Pistons. Outre le bilan catastrophe des deux franchises, c’est le duel Cade Cunningham – Jalen Green qui pourrait apporter quelques étincelles.

Les Dinosaures sont des carnivores et pourtant ils se verraient bien manger du trèfle ce soir à Boston. Méfiance quand même à Jayson Tatum qui attend les Raptors de pied ferme.

Evan Fournier qui postérise Giannis, ce n’est pas une blague, ce n’est pas une supposition c’est une certitude dans ce déplacement qui a tout du match piège pour les Bucks.

Bulls – Mavericks, c’est deux équipes à 7-3, deux équipes portées par de sacrés joueurs offensifs, assurément du spectacle et un beau duel.

Une équipe qui ne gagne que contre les Lakers face à une équipe qui ne gagne pas du tout. Bref ça promet ce Pelicans – Thunder.

LaMelo Ball et ses Frelons se rendent sur les terres de Ja Morant. De la jeunesse, de la fougue et un match qui devrait être plaisant.

Les Kings et les Spurs sont deux équipes dont on parle peu… et c’est peut-être parce qu’il y a une raison. Pour ceux qui vivent toujours en 2015, c’est l’occasion de voir Harrison Barnes faire du sale.

Pas de Jamal Murray, pas de Michael Porter Jr. et pas de Nikola Jokic face aux Pacers. Denver est un peu à poil. Le moment d’appeler Petr Cornelie et Lance Stephenson ??

Back-to-back face aux Suns pour l’horloger de Portland et sa bande, ça risque de piquer face à des Cactus qui commencent à dérouler.

Une seule question : quelle sauce va utiliser le Chef Curry pour cuisiner son ragoût de loup ?

_____

Et oui, aujourd’hui c’est mercredi, alors c’est Panzani et la NBA a tout donné pour balancer un énorme plat de 13 matchs. D’une heure du mat à six heures ou plus si affinités, le combat sera rude mais il sera beau. En attendant la tempête, profitons encore un peu du calme.