Jarrett Allen comme un poisson dans l’Ohio : un beau contrat, des grosses performances et… une équipe qui gagne !

Balancé par Brooklyn pour attirer James Harden en janvier dernier, Jarrett Allen se voyait alors atterrir à Cleveland dans un bon gros tank conditionné. On lui prédisait l’enfer, mais il l’a transformé en paradis. C’est donc ça la vie Manny ?

Depuis le début de la saison, Cleveland est redevenue une ville où le basket est une attraction. Depuis le départ de Vous-Savez-Qui en 2018, l’Ohio a connu des moments difficiles, les défaites et le Shaqtin’ a Fool rythmant alors le quotidien des fans des Cavs. Oui mais le vent commence à tourner et, quand le vent souffle dans l’Ohio, on en connaît un qui est directement au courant… c’est Jarrett Allen. Du haut de ses 2m11, mais 3m27 en comptant ses cheveux, le pivot des Cavs réalise un début de saison ébouriffant. Voyez par vous-même : 14,9 points, 11,6 rebonds à 69% au tir en 11 matchs. Le petit Jarrett s’est même énervé la semaine passée pour faire péter les scores : 20,5 pions, 16,3 rebonds, 1,5 contre à 61% de réussite au tir. Résultat : quatre matchs, quatre victoires et le pivot est désigné joueur de la semaine de la Conférence Est. C’est ce qu’on appelle une belle semaine de boulot. Allen est d’ailleurs le premier joueur à recevoir cette distinction depuis le départ du King. Aspirateur à rebond, bon défenseur par sa taille et sa mobilité, Jarrett montre aussi qu’il peut très bien scorer et ramener la coupe afro à la mode dans l’Ohio. En tout cas, ses bonnes performances ne sont pas étrangères au bon début de saison de Cleveland. Les Cavaliers possèdent un bilan positif (7-4) et sont cinquièmes à l’Est : non, vous ne rêvez pas.

In our perfect 4-0 week, @_bigjayy_ was the only player in the league to average over 20.0 PPG and 15.0 RPG.#LetEmKnow pic.twitter.com/AYB4Y0bkNc — Cleveland Cavaliers (@cavs) November 8, 2021

Ce début d’exercice est une sacrée revanche pour la tour de contrôle disco des Cavaliers. Souvenez-vous en janvier dernier lorsque Brooklyn se saigne pour faire venir James Harden et plie alors les bagages de Jarrett Allen pour les expédier à Cleveland. Ni vu, ni connu je t’embrouille comme dirait notre tante et voilà le natif de San Diego qui passe d’un prétendant au titre à une équipe qui attend déjà les vacances. Tout le monde désigne alors Jarrett Allen comme le grand perdant de ce blockbuster. Mais le bonhomme n’en a rien à faire, il ne change rien et continue de donner son corps à la science en faisant ses stats chaque soir. La suite ? Cet été, les dirigeants de Cleveland lui filent un bon gros chèque de 100 millions de patates pour un contrat de 5 ans, de quoi s’inscrire dans la durée et investir dans la pierre à Cleveland. De plus, les Cavs ne s’arrêtent pas là et draftent Evan Mobley (2m13) en troisième position. La franchise ne le sait pas encore mais elle vient de créer un duo d’intérieurs qui fait aujourd’hui le bonheur de l’Ohio. En 11 matchs, le rookie tourne à 14,9 points – le même total que Jarrett Allen, comme par hasard – 8 rebonds et 2,5 assists. Mobley et Allen sont grands, athlétiques et bien adroits de leurs mains des deux côtés du terrain. Alors, quand vous entourez ces deux géants avec des jeunes talents comme Collin Sexton (qui vient de se blesser, tout semblait trop beau) ou Darius Garland et des vétérans qui retrouvent des couleurs – coucou Kevin Love et Ricky Rubio – vous obtenez un chouette début de saison. Cleveland n’est plus la risée du basket au pays de l’Oncle Sam, Cedi Osman n’est plus le franchise player de l’équipe et les Cavs sont à nouveau attractifs. Elle est pas belle la vie ?

Jarrett Allen s’épanouit à Cleveland et Cleveland s’épanouit autour de lui. Tout le monde est content, tout le monde y trouve son compte et c’est une belle revanche pour le pivot. De la jeunesse, du jeu, des victoires… Cleveland, This Is for You !

Source Texte : Cleveland Cavaliers.