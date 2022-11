Court planning en ce samedi soir, avec « seulement » cinq matchs au programme, mais tant d’enjeux qu’il nous fallait absolument sortir ce papier. Et aussi parce qu’on est un peu obligé hein.

# LE PROGRAMME

0h : Hawks – Raptors (en direct sur BeIN Sports 3)

1h : Pacers – Magic (en direct sur BeIN Sports 4)

1h30 : Sixers – Wolves

4h : Blazers – Jazz

4h30 : Clippers – Spurs

# À NE PAS MANQUER

Ils étaient l’une des équipes les plus controversées de ce début de saison, les Wolves trouvent enfin leur rythme : deux victoires de rang à Cleveland et Orlando, et la suite du road-trip ce soir chez un nouveau morceau de la Conférence Est. Boum, à Philly, Joel Embiid et… Joel Embiid attend de pied ferme la meute du Minnesota. Le pivot camerounais pourrait être un peu esseulé avec un James Harden déclaré out, ainsi que Tyrese Maxey et Tobias Harris notés en day-to-day. En face, pas de bobos particuliers et la ferme intention de secouer un groupe qui reste sur trois victoires consécutives. Deux équipes en forme donc, et une guerre des raquettes annoncées entre Embiid et la doublette Towns – Gobert. On se souvient de la séance de castagne entre Joel et Karl-Anthony : ce n’est pas le sport que l’on aime mais s’il fallait que ça réarrive, bah franchement pourquoi pas. Bon, ce samedi, KAT a déterré publiquement la hache de guerre. Ceci n’empêche pas cela hein.

« La vie a ses cycles et nous avons traversé ce cycle. J’ai le sentiment que nous sommes dans une situation idéale, une situation de respect. » – Karl-Anthony Towns, sur sa relation avec Joel Embiid

# À SURVEILLER ÉGALEMENT