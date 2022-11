NBA – Le récap de la journée : Cade Cunningham blessé au tibia, Olivier Sarr coupé par les Blazers

C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

I don’t know what’s the most shocking/hilarious thing about Dwight Howard’s debut in Taiwan.

Almost had a 40/20/10 triple double (38/25/9)

Attempted 32 shots

Made 8 of 12 free throws

Took 10 three-pointers and the crowd cheered every time he attempted one pic.twitter.com/vYyRTsmd77

— David Astramskas (@Redapples2021) November 19, 2022