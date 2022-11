Vous l’avez vécu avec nous il y a une semaine environ, l’Équipe de France a validé avec panache son billet pour la Coupe du Monde 2023. Et si les 12 guerriers de Panevezys et Pau ne seront pas tous du voyage dans un an, ils méritaient bien leur big up en vidéo.

Et c’est d’ailleurs, en réalité, sur les quatre derniers matchs des Bleus qu’est centrée la dernière pépite de la FFBB. Tommy Hombert nous fait ainsi voyager de Paris jusqu’en Bosnie et de Lituanie jusqu’à Pau pour nous faire revivre les deux dernières fenêtres internationales. La première juste avant l’Euro, et avec une Équipe de France au complet, puis la seconde qui se termine à peine, avec deux matchs face à la Lituanie et la Bosnie qui auront permis de découvrir de nouveaux visages, dont celui de Victor Wembanyama évidemment, auteur de deux grosses perfs pour ses deux premiers matchs avec les A.

Sylvain Francisco qui se révèle, les jeunes Makoundou, Begarin ou Kamagate qui prennent de l’assurance, les moins jeunes Lang ou Lacombe qui jouent les pompiers de service, Damien Inglis qui domine, Andrew Albicy qui gère les anniversaires et les concours de tirs, bref 30 minutes au cœur d’un groupe qui vit bien, ouais on a osé, et surtout 30 minutes au cœur d’un groupe désormais qualifié pour sa dernière échéance avant les Jeux de 2024 et qui aura encore deux matchs en février pour s’assurer un statut de tête de série à la CDM.

Moteur, action, ça tourne… et vive la France du basket !