Si les joueurs de NBA sont capables de nous émerveiller avec des actions plus stylées les unes que les autres, ils sont aussi (parfois) capables de s’emmêler les pinceaux sur le terrain. Ce bon Shaquille O’Neal se fait alors une joie de nous collecter tout ça dans son Shaqtin’ A Fool. Place à notre dose de rire de la semaine made in ballon orange.

On commence avec non pas un joueur mais un arbitre qui fait un joli plongeon sur le parquet, la faute au rappeur Meek Mill qui avait un peu trop pris ses aises au premier rang avec ses grandes jambes. Voilà ce qui arrive quand on ne regarde pas où l’on va.

Kevin Durant a détruit un Daniel Gafford, qui a pu sentir le parquet de Washington de près, genre de vraiment très près.

Marcus Smart et Jayson Tatum pensaient s’offrir une place de choix dans le Top 10 du matin mais leur combinaison en contre-attaque leur vaudra surtout une sélection dans le bêtisier de la semaine. La boutique tourne bien à Boston, c’est tout ce qui compte.

D’Angelo Russell est notre tête en l’air du jour. Supposé rentrer en jeu après un lancer franc, le meneur reste collé sur la touche et laisse ses copains jouer la possession suivante à 4 contre 5. Maligne cette stratégie pour ne pas avoir à défendre.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles actions WTF et des coachs qui se mettent la tête dans les mains pour ne pas voir le désastre. Nous en tout cas, on en rigole bien.