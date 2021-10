Programme NBA : Heat – Bucks, Luka Doncic vs Trae Young et Warriors – Clippers, ça vous va ?

Alors que la planète se remet à peine du chantier d’Evan Fournier pour sa première avec les Knicks, la NBA enchaîne avec une troisième nuit de rêve ce jeudi soir. La qualité avant la quantité, seulement trois matchs sont au programme, début des hostilités à 1h30 avec un menu raffiné.

# PROGRAMME NBA DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021

1h30 : Atlanta Hawks – Dallas Mavericks

2h30 : Miami Heat – Milwaukee Bucks (sur BeIN Sports 4)

4h00 : Golden State Warriors – Los Angeles Clippers (sur BeIN Sports 1)

# LE MATCH DE LA NUIT? ENFIN SELON NOUS

Warriors – Clippers (4h) : premier match de la saison pour les Clippers et premier match à la maison pour les troupes de Steve Kerr. Ce choc de l’Ouest promet un sacré duel à San Francisco. À notre droite, une équipe qui vient de botter les fesses des Lakers au Staples Center et à notre gauche, un éternel prétendant au titre. Depuis le début de l’ère Paul George – Kawhi Leonard, les Clippers sont annoncés comme des contenders à la victoire finale, même si pour l’instant ils n’ont pas pu faire mieux qu’une Finale de Conférence, ce qui est déjà pas mal quand on connaît l’histoire de cette franchise. The Klaw blessé, beaucoup de choses reposent sur Paul George. Après avoir annoncé ses intentions dans les médias, il est l’heure pour lui de se mettre en route. Quoi de mieux qu’un duel face au Chef Curry, qui aura sans doute à cœur de mettre le feu aux filets du Chase Center. Au réveil ou au coucher, comme vous voulez mais c’est immanquable !

# À SURVEILLER EGALEMENT

Un duel de dingo en prévision avec Luka Doncic et ses troupes qui se pointent à Atlanta chez les Hawks de Trae Young. Porzingis es-tu là ?

Le champion en titre qui se déplace à Miami, attention au retour de flamme pour les Bucks. Un match qui marquera la première rencontre officielle de Kyle Lowry avec le Heat. Bonus : P.J. Tucker qui retrouve son ancien gang, émotion ou bagarre, ou les deux tout simplement.

Programme court mais intense pour cette troisième nuit de NBA avec des chocs, des retrouvailles et des premières. Petite sieste et on se retrouve dans quelques heures pour trois gros matchs.