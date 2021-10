La NBA et la Formule 1 lancent le F1 Lancer Franc Challenge : tout ce qu’on veut, c’est Pierre Gasly versus Ben Simmons

Lorsqu’il s’agit de fêter ses 75 ans, la NBA a toujours des idées en tête. Aujourd’hui, on a appris que la Ligue avait conclu un partenariat avec la… Formule 1.

Alors que la F1 pose ses valises à Austin ce week-end, on risque d’entendre parler de ballon orange dans les paddocks. Étrange, n’est-ce pas ? Et bien non ! En effet, la F1 et la NBA ont annoncé aujourd’hui dans un communiqué commun le lancement d’un partenariat. L’objectif : célébrer le retour de la première sur le sol américain (après deux ans d’absence) et commémorer l’anniversaire de la seconde. Pour cela, de multiples actions sont déjà mises en place sur les réseaux sociaux et on devrait voir de nombreux mixes entre les deux sports dans les prochains jours. Premier exemple avec la F1 qui a partagé sur son compte Twitter le visuel de plusieurs monoplaces customisées aux couleurs des trente franchises NBA (dérouler le thread pour voir chaque voiture).

De la même façon, les Lewis Hamilton and co devraient troquer le casque pour le ballon le temps d’une séance de lancer-franc, ESPN ayant installé un demi-terrain juste derrière les paddocks. Si aucun nom n’est sorti (on va croiser les doigts pour notre frenchy Pierre Gasly), on sait déjà que des légendes NBA devraient se trouver sur place pour discuter avec les pilotes et leur donner des conseils. Celui qui se montrera le plus adroit remportera 20000 dollars, lesquels seront immédiatement reversés à une association caritative de son choix. On comprend mieux pourquoi certains, comme Sebastian Vettel, ont commencé un petit entraînement en scred’ (on notera le petit maillot des Spurs dans le coin droit). Aurait-on un premier participant probable ?

La grande question du jour restera quand même de connaître les stats des pilotes sur la ligne. Même s’ils ne pratiquent pas au quotidien, on voit parfois des belles surprises et, qui sait, peut-être que certains réussiront à sortir des pourcentages meilleurs que Ben Simmons. Après tout, il a demandé à être tradé, il n’a pas précisé vers quelle destination. De plus, défendre sa position et foncer tout droit sont deux qualités qu’il pourra facilement exporter sur la piste.

La Formule 1 et la NBA vont collaborer tout le week-end à l’occasion du Grand Prix des Amériques et c’est un duo qu’on n’avait pas forcément vu venir. On attend de voir le résultat mais le clin d’œil est plutôt original et cela pourrait donner des idées sur de futurs partenariats à venir.

Source texte : NBA UK