Programme NBA : Tyrese Haliburton accueille les Kings, on sait tous comment ça va se passer

Le prograaaaaamme ! Envoyez le prograaaaamme ! Onze matchs garnissent ce mercredi soir avec, en tête d’affiche, les Kings qui se déplacent dans l’antre de Tyrese Haliburton. L’enjeu est moindre mais la situation s’annonce folklorique. Imaginez que le petit maestro colle la trentaine à son ancienne équipe ? Non, on rigole. Mais imaginez quand même.

# LE PROGRAMME DU LUNDI 21 MARS

0h : Hornets – Knicks

0h : Pistons – Hawks

0h : Pacers – Kings

00h30 : Celtics – Jazz

00h30 : Heat – Warriors (sur BeIN Sports 4)

00h30 : Grizzlies – Nets

1h : Wolves – Suns

1h : Thunder – Magic

01h30 : Mavericks – Rockets

3h : Lakers – Sixers (sur BeIN Sports 1)

3h : Blazers – Spurs

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Heat – Warriors (sur BeIN Sports 4) & Lakers – Sixers (sur BeIN Sports 1) : vive les femmes, le football et les chocs de haut de tableau. On aurait pu choisir le Grizzlies – Nets qui traînait, un beau duel Kevin Durant contre les surprenants garçons du Tennessee, mais la tentation était trop forte. La tentation de souligner la mauvaise dynamique de Warriors qui – sans Stephen Curry – restent sur trois défaites consécutives dont une dernière contre les puceaux du Magic. En déplacement à Miami, les Dubs devront faire parler les tubes à essai et toper la formule chimique d’un collectif qui gagne. Pas facile lorsqu’en face, le Heat siège au sommet de la Conférence Est. Lueur d’espoir, Jimmy Butler, Tyler Herro, Caleb Martin et Victor Oladipo sont notés « questionnable » pour le match. Lueur de désespoirs, Klay Thompson, Draymond Green et Otto Porter Jr. sont laissés au repos. L’info vient de tomber, pile quand on écrit ces lignes, donc on s’en fout on laisse tout. Et puis à l’autre bout du pays, LeBron James tentera de franchir la barre ô combien significative des 37 000 points en carrière. Il ne lui reste que 15 points à scorer pour y parvenir. Les Sixers se pointeront en face, eux aussi veulent toper la victoire pour espérer prendre la place du Heat sur le trône de la Conférence Est.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT