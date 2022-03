Grosse bombe sur la planète basket, à trois semaines des Playoffs. Alors que cette saison, Kyrie Irving ne pouvait participer qu’aux matchs à domicile avec les Nets, la situation va changer dans quelques jours pour le meneur All-Star. En effet, comme Shams Charania de The Athletic l’a indiqué ce mercredi soir, le mandat d’arrêt qui empêchait les athlètes non-vaccinés comme Kyrie de pouvoir performer dans l’état de New York sera apparemment levé d’ici la fin de semaine par le maire de la ville, Eric Adams.

En voilà un, de beau cadeau d’anniversaire.

Né le 23 mars, Kyrie Irving ne pensait probablement pas voir ce type de cadeau lui être offert pour ses 30 ans. Et pourtant, et pourtant, nous y sommes. Rappelons le contexte, pour celles et ceux qui n’auraient pas toute la story. Depuis plusieurs mois, le meneur des Nets avait annoncé son refus de se faire vacciner, ce qui allait poser de potentiels problèmes dans la saison de sa franchise. Une prise de position qui a par la suite confirmé ces inquiétudes, puisque sur la première partie de l’exercice 2021-22, Steve Nash et son staff n’avaient pas pu compter sur Kyrie. Et comme les dirigeants des Nets étaient clairs sur le fait qu’il fallait être soit à 100% dans l’équipe soit à 0%, le vestiaire lui était fermé et Irving restait plus une énigme qu’autre chose dans le paysage basket. Le verra-t-on jouer cette saison ? Que va-t-il se passer avec ses coéquipiers ? Rejouera-t-il au basket…? En clair besoin de renfort, les décisionnaires de Brooklyn avaient alors décidé d’alléger leur politique interne en acceptant que Kyrie puisse rejouer… à mi-temps, c’est-à-dire en ne participant qu’aux matchs à l’extérieur. Et pourquoi ça ? Car aux Etats-Unis, en fonction des états, la participation à des activités professionnelles et sportives dans des salles fermées n’était pas autorisée de la même manière. Et du côté de New York justement, le verrou était ferme devant le Barclays Center. T’es pas vacciné et t’es un joueur en visite ? On peut en discuter. T’es pas vacciné et t’es un joueur qui évolue à domicile ? Tu restes chez toi. Quoi qu’on pense de cette logique, ponctuée récemment par la présence de Kyrie dans le public de Brooklyn mais pas sur le terrain, la situation était inchangée.

Et tout ce que les joueurs des Nets espéraient, Kyrie inclus, c’était que le mandat en activité à New York soit levé. Que le meneur, au lieu de devoir regarder les autres jouer, puisse lui aussi participer à ces rencontres. Hypocrisie ou pas devant la situation, sachant qu’Irving s’était mis dans celle-ci à la base, le vase commençait cependant à être sacrément rempli. Et si plusieurs grosses têtes au sein de la Ligue prévoyaient que le mandat soit levé d’ici les Playoffs, aucune certitude ne se pointait au comptoir. Jusqu’à ce soir. Rapporté d’abord par Adrian Wojnarowski d’ESPN sous forme d’hypothèse, c’est Shams Charania de The Athletic qui est venu poser sa grosse breaking news.

Sources: Brooklyn Nets star Kyrie Irving will be cleared for home games as New York City will on Thursday change private sector vaccine mandate to allow exemption for athletes and entertainers in workplace. Unvaccinated Yankees and Mets players also now eligible for home games. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2022

Kyrie Irving is eligible to make his home debut at Barclays Center on Sunday vs. the Charlotte Hornets, sources tell @TheAthletic @Stadium. New NYC exemption for in-town athletes and performers will be effective immediately beginning Thursday. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 23, 2022

C’est donc à partir de ce dimanche, lors du match des Nets à domicile face aux Hornets, que Kyrie Irving pourrait faire ses débuts cette saison à domicile.

Jusqu’ici, le meneur avait participé à 19 matchs, tous en déplacement, les doigts restant croisés pour foutre le feu au Barclays d’ici le début des Playoffs avec ses shoots d’assassin. Difficile de demander meilleur timing, à la fois pour le joueur et pour les Nets, à quelques semaines de la deuxième partie de saison. En effet, un des espoirs du reste de la Ligue était que la situation sanitaire ne change pas et donc, par conséquent, que Brooklyn ne puisse compter que sur un Kyrie Irving à l’extérieur, et pas à domicile. Inutile de faire des plans sur la comète, quand t’es entraîneur et que tu dois scouter Uncle Drew un match sur deux plutôt que six matchs sur six, ça change la vie. Malheureusement pour la concurrence, tout cela devrait changer et il y a de bonnes chances pour que les Nets mettent le paquet afin d’arriver au maximum de leurs forces en Playoffs. Qui voudra affronter cette équipe au 1er tour, avec Kyrie et KD en forme, à la maison comme en déplacement, sur une série en 7 matchs ? On parle clairement d’un des cadeaux les plus pourris qui existe, après plusieurs mois passés à trimer dans le haut de la conférence. Ceci étant dit, rien n’est encore joué. Il faudra que les deux leaders soient en forme jusqu’au 10 avril, que Brooklyn finisse fort sa régulière, pour que la remontée fantastique puisse potentiellement avoir lieu. Mais déjà, il y a une chose de bientôt actée : parler de Kyrie Irving en joueur à mi-temps se fera au passé.

Les fans des Nets sont en extase ce soir, en apprenant cette nouvelle. Oui, Kyrie Irving et Kevin Durant pourront jouer ensemble tous les prochains matchs de Brooklyn, afin de finir la saison régulière en beauté et attaquer les Playoffs avec le couteau entre les dents. Attachez vos ceintures, ça va faire mal dans les défenses adverses…

Source : Shams Charania -The Athletic