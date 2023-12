Comme chaque lundi soir, la NBA a dévoilé ses récompenses pour les meilleurs joueurs de la semaine passée. Pas de surprise cette fois-ci : Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo raflent la mise.

Parfois, pour les titres de joueurs de la semaine, la NBA aime honorer d’autres joueurs que les grandes superstars de la Ligue, histoire de diversifier un peu. Mais quand Luka et le Freak jouent comme ça, difficile de les ignorer.

36,8 points, 8 rebonds et 11,5 passes de moyenne pour Doncic. 36 points, 12,8 rebonds et 4,5 passes pour Giannis. Le tout avec des bilans respectifs très satisfaisants (3-1 pour Dallas, 4-0 pour Milwaukee). Le Slovène a notamment marqué les esprits face aux Lakers de LeBron James et Anthony Davis (33 points, 17 passes) ainsi que via son triple-double à 40 pions contre Portland hier. Quant au Freak, il a planté… 64 points contre les Pacers (record perso et de franchise) tout en faisant son chantier habituel lors des autres rencontres.

Cela valait bien une petite récompense pour les deux phénomènes, même si certains (Kawhi Leonard, Joel Embiid…) n’ont clairement pas démérité.

__________

Source texte : NBA

Other nominees…

West: Anthony Davis (LAL), Kawhi Leonard (LAC), Keegan Murray (SAC), Karl-Anthony Towns (MIN) and Zion Williamson (NOP)

East: Jaylen Brown and Jayson Tatum (BOS), Joel Embiid (PHI) and Donovan Mitchell (CLE) https://t.co/RuVNz3M2NG

— NBA Communications (@NBAPR) December 18, 2023