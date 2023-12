La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Anthony Edwards a fait parler de lui aujourd’hui, et pas forcément de la meilleure des manières. Une conversation privée entre l’arrière star des Wolves et une femme a été révélée sur les réseaux, cette dernière lui indiquant qu’elle possédait dans ses mains un test de grossesse positif. Ce a quoi Edwards a notamment répondu : “Non je peux pas assumer ça” et “va te faire avorter lol”. Edwards s’est excusé à travers un communiqué.

Touché au genou, Clint Capela souffre d’une simple contusion et est considéré “day-to-day”. (Source : RealGM)

Suite à une chute lors d’un concert à Los Angeles vendredi, Kareem Abdul-Jabbar a dû se faire opérer de la hanche. Il en a pour trois mois de rééducation. (Source : ESPN)

Affaire bien glauque impliquant l’ancien joueur de G League Chance Commanche : il est accusé avec sa petite amie Sakari Harnden d’avoir kidnappé et tué une jeune femme du nom de Marayna Rodgers. Des restes de son corps ont été trouvés dans le désert d’Henderson (Nevada).

