La saison NBA a repris ses droits, alors nous on reprend les bonnes habitudes avec le retour du récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Soupçonné d’avoir une relation avec une mineure, Josh Giddey est dans la tourmente et risque de voir son partenariat avec Weet-Bix (marque australienne de céréales) être prochainement rompu. Partenariat qui pèse tout de même 40 millions de dollars…

REPORT: Josh Giddey is at risk of being dropped from his $40M Australian Weet-Bix cereal sponsorship after his recent allegations, per @newscomauHQ. pic.twitter.com/D2bJXgxISu

Beau geste de Kyle Kuzma, qui a fait don de 60 000 dollars en vêtements pour des détenues sur le point d’être libérées dans sa ville natale de Flint (Michigan). (Source : TMZ Sports)

Cette information ne changera pas votre vie, mais sachez que Maurice Harkless rejoint le Rip City Remix, où joue actuellement le Frenchie Rayan Rupert. (Source : Rip City Remix)

LaMelo Ball s’est blessé à la cheville la nuit dernière, et on attend encore des news concernant la durée de son absence. Mais on n’est pas très optimistes connaissant l’historique de blessures du meneur des Hornets…

Absent depuis début novembre à cause d’un pneumothorax, C.J. McCollum (Pelicans) devrait revenir mercredi ou vendredi d’après Shams Charania.

Les Knicks ont coupé Duane Washington Jr. pour re-signer Jaylen Martin via un two-way contract. (Source : Shams Charania)

Les Grizzlies n’arrêtent plus de perdre, et ça ne plaît pas du tout à Marcus Smart !

"It's embarrassing! It's embarrassing!"

Marcus Smart RIPS into his teammates after the Grizzlies 22-point home loss last night vs. the Timberwolves 🗣️

Memphis has lost 4 straight games and are 3-13 on the season.

(via @WolvesRadio)pic.twitter.com/U6EonN58VH

