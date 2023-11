Comme chaque lundi soir, la NBA dévoile ses récompenses pour les meilleurs joueurs de la semaine précédente. Sont à l’honneur aujourd’hui : Devin Booker et Paolo Banchero.

Les Suns et le Magic sont deux des équipes les plus performantes du moment avec quatre victoires en quatre matchs sur la semaine écoulée. Un bilan parfait qui permet aujourd’hui à Booker et Banchero de repartir avec le titre toujours sympa de “joueur de la semaine” dans leur conférence respective.

Booker est revenu en bombe de sa blessure et a profité de celle de Kevin Durant pour s’attirer la lumière : 30 points, 5 rebonds et quasiment 8 passes de moyenne pour Book au cours des quatre derniers matchs, avec dans le lot un carton à 40 points contre Memphis et un game-winner sur le parquet du Madison Square Garden hier.

Quant à Banchero, il confirme sa montée en puissance après un début de saison relativement discret au scoring : 23,5 points, 5,5 rebonds et 5 passes à plus de 54% au tir dont 52,6% à 3-points, tout ça en faisant les efforts défensifs avec le reste de ses copains d’Orlando. Sous son impulsion, le Magic a notamment battu Denver et Boston !

Phoenix Suns guard Devin Booker and Orlando Magic forward Paolo Banchero have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 5 of the 2023-24 season (Nov. 20-26). pic.twitter.com/aZdTlMKAVZ

— NBA Communications (@NBAPR) November 27, 2023

Parmi les nominés à l’Ouest : Anthony Davis (Lakers), Anthony Edwards (Timberwolves), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Jerami Grant (Blazers), Paul George (Clippers) et Brandon Ingram (Pelicans). Dans la Conférence Est : Spencer Dinwiddie (Nets), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Tyrese Haliburton et Buddy Hield (Pacers), Jarrett Allen (Cavaliers) et Franz Wagner (Magic).

__________

Source texte : NBA